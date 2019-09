Foto/ Shpërthen skandali me FIFA The Best, akuza për falsifikim vote

Ju sugjerojme

Cristiano Ronaldo ndihet i tradhtuar po ashtu një pjesë e mirë e kapitenëve dhe trajnerëve të cilët akuzojnë se vota tyre është falsifikuar. Fitues u shpall Leo Messi, në një kohë kur Van Dijk ishte favorit absolut. Mediat filluan të flasin për një komplot kundër Ronaldos i cili për herë të dytë radhazi shpërfilli këtë ceremoni të organizuar nga qeveria e futbollit botëror.



Pas zërave mediatik kanë filluar të reagojnë edhe vetë ata që votuan të cilët shprehin habi dhe akuzojnë teksa pas zbardhës së votave shohin që përzgjedhja e tyre është transformuar. Një rast i tillë është edhe ai i kapitenit të Nikaraguas, Juan Barrera.

“Nuk kam votuar për “FIFA The Best 2019”, çdo informacion mbi votën time është fals. Nuk kam votuar Messin, u habita kur pashë votën time. FIFA këmbëngul se më ka dërguar një link ku duhet të votoja, në realitet ai link nuk më erdhi kurrë, si rrjedhojë as nuk votova”, u shpreh kapiteni i Nikaraguas.



Edhe trajneri i Sudan, Zdravko Logarusic konfirmon me anë të një postimi në rrjetet sociale se vota e tij është transformuar. Me anë të një statusi tekniku kroat ka vendosur sipas radhës të preferuarit e tij: Salah, Mane dhe Mbappe. Në votat e publikuara nga FIFA duket se trajneri i Sudanit ka votuar për Messi, Van Dijk dhe Mane.

Më i rëndë është edhe reagimi i Federatës Egjiptiane e cila i kërkon FIFA një shpjegim se ku ka përfunduar vota e tyre për Momo Salah, thjeshtë është zhdukur. /B.W/

