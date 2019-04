Foto/ Si mbeti i vrarë grabitësi, trupin e hodhën shokët në rrugë

Ju sugjerojme

Një grabitës mbeti i vrarë nga shkëmbimi i zjarrit me Policinë. Gazeta Mapo ka siguruar foton nga vendi i ngjarjes. Trupi i viktimës shtrihet në anë të rrugës. Siç shihet në foto, policia e ka qëlluar në kokë duke e lënë të vdekur, ndërsa shokët e kanë hedhur trupin nga furgoni dhe janë larguar.

Grabitësi ende nuk është identifikuar. Ai ishte veshur me rroba të zeza të ngjashme me ato të një Komandoje. Veshja e tij ishte e kompletuar në detaje, ishte i pajisur me antiplumb dhe pranga.

Mësohet se policia është duke marrë shenjat e gishtave të personit që u gjet i vdekur, për të verifikuar nëse ka apo jo precedent penalë dhe janë duke marrë informacion për lidhjet e tij shoqërore e familjare.

