FOTO/ Silueta e Jezu Krishtit mes flakëve të Notre Dame?

Notre Dame u dogj, ndërsa të krishterët në mbarë botën janë duke shprehur dhimbjen e madhe për atë që ndodhi. Dhe kjo ndodhi pikërisht në javën e shenjtë, në vigjilje të Pashkëve.

Me Jezusin në mendje dhe në shpirt një grua nga Skocia thotë se ka parë siluetën e Jezu Krishtit në flakët që përfshiu katedralen e Parisit. Ajo ka postuar fotot në Twitter dhe ju kërkon njerëzve të përqendrohen dhe të thonë nëse shohin njësoj si ajo iamzhin e Jezusit në këto foto.

Dhe me sa duket nuk është vetëm 38-vjeçarja Lesley Rowan. Pas saj me qindra apo me mijëra njerëz thonë se po shohin Jezu Krishtin mes flakëve të Katedrales që u dogj pasditen e së hënës, 15 Prill.

*Fotoja kryesore që shtoi këto dyshime është publikuar nga REUTERS

/ Gazeta Mapo

This photo was taken as Notre Dame burned yesterday. Some people think it captured the silhouette of Jesus in the flames. What do you think, Ham fans? pic.twitter.com/slciRjBp2a

— The Pig (@SlappedHam) April 17, 2019