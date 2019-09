Video/ Tërmet i fuqishëm në Turqi, njerëzit dalin në rrugë

Turqia është goditur nga një termet i fuqishëm me magnitudë 5,8 i shkallës Rihter i ngjashëm për nga forca e goditjes me termetin që ra në vendin tonë të shtunën.

Mediat turke raportojnë se termeti e kishte epiqendren në Detin e Marmarasë, në ujërat e rrethit Silivri.

Drejtoria për Menaxhimin e Katastrofave dhe Emergjencave bëri të ditur se tërmeti ka ndodhur në thellës prej 6,99 kilometra dhe 21,68 kilometra larg rrethit nga Silivri.

Tërmeti gjithashtu është ndjerë në Stamboll dhe qytetet përreth.

Ndërkohë, si pasojë e tërmetit që ka shkaktuar panik në mesin e qytetarëve, në rrethin Avcılar është rrëzuar minareja e një xhamisë.

All of this is so surreal! We’ve evacuated the newsroom and currently in the car park after the earthquake 🙇🏾‍♀️ #Istanbul #earthquake pic.twitter.com/Zo8e0fgdZf

— Samantha Johnson (@MissSamJohnson) September 26, 2019