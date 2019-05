Ju sugjerojme

Të veshur me të zeza, me një foto të 32-vjeçares të stampuar në bluza dhe një mesazh mbi të, familjarët e Zarife Hasanaj kanë dalë të presin në aeroport vajzën e tyre që sot kthehet në një arkëmort. “Në jetë të jetëve ti do të jesh me ne”.



Ky është mesazhi që bashkë me titullin e dhënë “Dëshmore e atdheut” përjetëson kujtimin e Zarifes.

Etiketa: mesazhi i familjareve