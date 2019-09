Fotografohet me qafore, prezantuesja e njohur zbulon aksidentin

Ju sugjerojme

Prezantuesja e njohur e Canale 5, Barbara D’Urso ka pësuar së fundmi një aksident, që i ka shkaktuar lëndim në qafë. Ndonëse është munduar që ta mbajë të fshehtë, asaj i është shpërndarë nëpër rrjete sociale një fotografi ku vihet re me qafore. Kësisoj, Barbara është detyruar që të tregojë të vërtetën.

“Një javë më parë rrëshqita në një mënyrë tejet të rrezikshme. Disa copëza kristali më hynë në kokë. Pasojat ishin të ndryshme…”-është shprehur fillimisht ajo.“Jeta më ka mësuar se çdo gjë mund të ndodhë brenda minutit dhe se pikërisht për këtë arsye duhet shijuar”-ka vijuar më tej Barbara, teksa nuk ka harruar të qetësojë ndjekësit.

Prezantuesja ka bërë me dije se të hënën do të kthehet në trasmetim të drejtpërdrejtë me emisionin e saj të përhershëm “Pomeriggio Cinque”.

Etiketa: Barbara D’Urso