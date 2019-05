Fotoja që tronditi shqiptarët e shkëputur nga film porno?

Ju sugjerojme

Flora Brovina, deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, sot gjatë ditës, ka publikuar dëshmi se si ushtarët serbë kanë dhunuar femrat, gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Brovina ka thënë se në fotografi shihen ushtarët serbë duke përdhunuar një grua në Kosovë, dhe familjarët përreth saj janë disa të vrarë, e disa duke u keqtrajtuar nga ushtria serbe.

Por, a është në të vërtetë fotografia e bërë gjatë luftës në Kosovë? Me një klikim në Google, del se fotografia që ka zbuluar Brovina, ngjall dyshimet se nuk ka të bëjë me luftën e fundit në Kosovë, por ndërlidhet me një skenë pornografie në Irak.

Lidhur me këtë, ka reaguar edhe deputetja Flora Brovina. Ajo është shprehur se pretendimet se fotografia e gruas së dhunuar e cila u shfaq sot nga ajo, nuk është në Kosovë, janë të pabaza. Brovina këmbëngul se fotoja është bërë në Kosovë dhe femra është shqiptare që po dhunohet brutalisht gjatë luftës.

“Fotoja është në Kosovë, ndërsa informatat tjera të gjitha janë rrenë. Edhe kur kanë thënë është nga Rahoveci është rrenë. Ata munden çdokund ta qesin atë foto sepse ka shërbime të ndryshime në Kosovë, dhe mediat po bien pre. Nuk më intereson hiç sepse është rren që po flitet për këtë informatë. Ajo nuk mund të identifikohet fare sepse unë ia kam mbuluar fytyrat dhe vendin e di vetëm unë”, ka thënë ajo.

Ndërkaq, lidhur me këtë pati reagime të ashpra nga deputetë, e nga shoqëria civile, të cilët e quajtën jo etike publikimin e fotografisë së viktimës të dhunës seksuale, e cila sipas Brovinës është gjallë. Gjithashtu, jo pak deputetë i kanë kërkuar dorëheqjen Flora Brovinës nëse rezulton vërtetë se fotografia nuk i përket luftës në Kosovë.

Nga ana tjetër, kreu i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deklaroi se pavarësisht asaj që do të rezultojë lidhur me foton e publikuar nga Flora Brovina, kjo nuk e shfajëson Serbinë për krimet e kryera në Kosovë.

