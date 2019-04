Fotoja virale/ Në kërkim të babait dhe vajzës para “Notre Dame”

E gjithë bota është vënë në kërkim të këtij burri që luan me një vogëlushe para katedrales së Parisit “Notre Dame” vetëm 1 orë para se ajo të digjej. Nuk e ekzagjerojmë kur themi “bota” pasi kjo foto ka marrë një vemendje të jashtëzakonshme. Është shpërndarë nga 200 mijë njerëz në Twitter dhe kanë shkruar për të media të mëdha si BBC, por edhe agjenci e blogje udhëtimesh.



Gjithçka nisi kur turistja Brooke Windsor shpërndau në Twitter mesazhin: “Këtë foto e kam shkrepur teksa po lija Notre Dame. Një orë më pas katedralja mori flakë. Twitter nëse ke ndonjë magji, ndihmoji ata ta gjejnë këtë foto”.

Ajo dëshiron që thjesht këta njerëz të gëzuar para “Notre Dame” ta kenë këtë foto si kujtim të bukur!

Dhe në fakt nuk dihet lidhja mes tyre, mund të jetë babai me vajzën e tij, xhaxhai apo daja me mbesën, mund të jetë kushdo që viziton katedralen si miliona turistë të tjerë, thjesht pas asaj që ndodhi janë bërë të famshëm, edhe pse ende nuk ju dihet identiteti.

/Gazeta Mapo

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK

— Brooke Windsor (@brookeawindsor) April 16, 2019