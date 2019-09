Fotoreportazhi i Mapos/ Shihni pasojat e tërmetit shkatërrimtar

Ju sugjerojme

Një tërmet i fortë, i shoqëruar nga të paktën 340 pasgoditje, terrorizoi shqiptarët të shtunën pasdite dhe natën duke u gdhirë e diela.

Mbi 105 persona u lënduan, ndërsa deri më tani thuhet se janë të paktën 600 godina të dëmtuara. Shumica e tyre ishin ndërtuar pas viteve ’90.

Tërmeti me magnitudë 5.8 ballë e kishte epiqendrën pranë Durrësit.

Gazeta Mapo ka udhëtuar në dy prej zonave më të prekura nga lëkundja e tokës. Fillimisht në Zhurje të Ndroqit, një zonë e thellë malore, ku pasojat ‘lexohen’ qartë nga fotot. Fshatarëve të zonës iu janë bërë banesat të pabanueshme, tashmë që nis edhe sezoni i ftohtë.

Më pas Mapo ishte në Durrës, në stadiumin e qytetit. Fusha është e mbushur me fëmijë, të cilët kanë kaluar natën aty dhe vazhdojnë me prindërit për shkak se banesat janë dëmtuara.

Banorët thonë se do vazhdojnë të qëndrojnë aty derisa të marrin garanci se nuk do ketë lëkundje të reja tërmeti. Kjo është nata e dytë që do kalojnë në çadra.

