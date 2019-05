Fotot pikante të festës së Manchester City

Mapo sjell fotot më pikante të festës së Manchester City, që rifitoi sot kampionatin anglez. Me vetëm një pikë para Liverpool, në një betejë të gjatë që u luajt çdo ndeshje e çdo javë.

CHAMPIONS 🏆

Manchester City players celebrate in the dressing room at Brighton.

Watch Super Sunday live now on Sky Sports Premier League or follow the reaction online here: https://t.co/0lof66RgbZ pic.twitter.com/dM7YeuoUkm

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2019