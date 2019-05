Foto+Video/ Ish-minatorët protestë para parlamentit: Duam status

Ju sugjerojme

Krahas zhvillimit të seancës plenare në Kuvend, paraditen e sotme, një grup ish-minatorësh janë mbledhur dhe po protestojnë përpara parlamentit. Ata akuzojnë qeverinë se i ka gënjyer dhe kërkojnë miratimin e statusit të minatorit.

Me pankarta në duar, ata shprehen se janë të lodhur me gënjeshtra dhe se “minatorët janë heronjtë e ekonomisë”. Gjithashtu ata janë kundër projekt ligjit që pritet të miratohet sot në parlament.

“Duam të na plotësohen të drejtat tona sepse i kemi dhënë shumë vendit. Jemi jashtë skemës, 1% nuk na del as për bukë. Duan të na përçajnë, por ne do qendrojmë të bashkuar. Do presim këtu derisa të dalë një deputet ose Ruçi”, shprehen minatorët.

“Duam hakun, djersën dhe gjakun tonë”, shprehen ish-minatorët.

Krahas protestës që po zhvillohet para parlamentit, një tjetër protestë minatorësh është duke u zhvilluar në qytetin e Korçës. Minatorët e Korçës, Devollit dhe Ersekës kanë organizuar sot protesta para Prefekturës. Qëllimi dhe kërkesa është e njejtë; Miratimi i statusit të minatorit.

Syrja Ruci ,kreu i sindikatës së minatorëve të Korçës tha se protestat po bëhen për të kërkuar të drejtat e tyre. Vitin e fundit mbi 20 minatorë nga Korça kanë humbur jetën nga sëmundjet profesionale.

“Nuk duam thërrime, duam statusin. Do përshkallëzojmë protestat deri në grevë urie”-janë shprehur minatorët.

Etiketa: ish-minatoret kerkojne statusin