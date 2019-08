Fqinjët ndjenë erën e fortë në banesë, policia arreston 2 shqiptarët

Ju sugjerojme

Era e fortë e drogës që kultivonin në banesë i tadhëtoi dy shqiptarët në Britani, të cilët u arrestuan nga policia pasi fqinjët u ankuan për eerën e rëndë që vinte nga shtëpia e tyre.

Mediat britanike raportojnë se dy shqiptarë janë dënuar me burg për kultivim kanabisi, pasi në banesën e tyre u gjet lëndë narkotike.

Shqiptarët e arrestuar janë Mentor Vata dhe Shpresim Vehapaj.

Mentor Vata u dënua me dy vjet burg ndërsa Shpresim Vehapaj mori një dënim prej katër muajsh. Gjykata vendosi që shqiptarët, pasi të mbarojnë dënimin me burg, do të dëbohen nga Britania.



Dy shtetasit shqiptarë e kishin shndërruar banesën e tyre në një laborator të kultivimit të kanabisit.

Në dhomën e parë oficerët gjetën rreth 20-30 bimë, në fazën e hershme të rritjes, si dhe llamba për ndriçimin e lëndës narkotike.

Edhe në dhomën e dytë u gjetën rreth 20-30 bimë, në të njëjtat kushte që ishin edhe në dhomën e parë. Ndërsa në dhomën e tretë u gjetën bimë të thara dhe në papafingo u gjetën rreth 50-60 bimë.

