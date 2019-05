Francë/ Shpërthim në qendër të Lionit, 8 të plagosur, një fëmijë

Ju sugjerojme

Zyrtarët francezë njoftojnë se një shpërthim në qendër të Lionit ka shkaktuar 8 persona të plagosur. Shpërthimi ka ndodhur në një pedonale në qendër të qytetit të Lionit. Të plagosurit kanë marrë plagë të lehta. Zyra e prokurorisë tha se shkak për shpërthimin ishte një bombë e dyshuar. Po nga Prokuroria franceze kanë bërë me dije se fatmirësisht nuk ka viktima. Sheshi ku ka ndodhur shpërthimi, është mbushur me gozhdë, vida e bulona, të cilat dyshohet të kenë qenë brenda pakos. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se mes të plagosurve është edhe një fëmijë 8 vjeç.

Presidenti francez Emanuel Makron e përshkroi këtë ngjarje si një “sulm pa vdekje”. Aktualisht nuk dihet ende asgjë për autorin, apo autorët, ndërsa policia franceze është vënë në ndjekje të një burri i cili po lëvizte me biçikletë pak para shpërthimit, për të cilin dyshohet se mund të ketë lidhje me ngjarjen.

Etiketa: France