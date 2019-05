Fredi Bejleri thirret për herë të tretë te Krimet e Rënda

Ju sugjerojme

Fredi Bejleri thirret për herë të tretë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Bejleri edhe ditën e sotme është paraqitur në prokurori, ku do të pyetet lidhur me Masakrën e Pëshkëpisë. Bejleri dyshohet se ka patur lidhje me këtë masakër, ku mbetën të vrarë ushtarakë shqiptarë.

Një ditë më parë Fredi Bejleri ka mohuar që të ketë lidhje me atë ç’ka ndodhur më 10 prillit 1994-së. “Për Masakrën e Pëshkëpisë mund t’ju them se nuk kam asnjë lidhje. Kam prova që nuk kam qënë në atë vend. Do jem i gatshëm sa herë të më kërkoi prokuroria”, – tha Fredi Bejleri.

Gjithashtu Fredi Bejlerit i është mohuar kandidimi për Bashkinë e Himarës nga KQZ. Kjo ka bërë që OMONIA të reagojë, duke e quajtur “makinacion” vendimin që ka dhënë edhe Kolegji Zgjedhor.

“Kolegji Zgjedhor në Tiranë duke konfirmuar në thelb vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me përbërje politike, i refuzoi të drejtën , kandidatit të pavarur për Kryetar Bashkie të Himarës, z. Dionis – Fredi Beleri, për të kandiduar në zgjedhjet e programuara për në 30 Qershor. U faktua edhe për ata sa kishin çfarëdo dyshimi, se edhe një herë tjetër edhe trupa dhe sistemi juridik përbën hallkë në zinxhirin e një mekanizmi manipulimi të MEG përsa i përket të drejtave të tij politike dhe elektorale. Kandidati në fjalë është pjesëmarrës i forumeve drejtuese të OMONOIA-s dhe për këtë arsye pjesëtar i gjithë betejave të komunitetit lokal në një sërë çështjesh që lidhen si me të drejta themelore sikundër ajo e sanksionimit të pasurisë së paluajtshme private si edhe me të drejta që rrjedhin nga natyra e banorëve si pjesëtarë të Minoritetit Etnik Grek me më të rëndësishmen prej tyre atë të vetëdeklarimit dhe vetëpërcaktimit të identitetit etnik. Në Bashkinë e Himarës zgjedhjet tanimë do të zhvillohen me një kandidat, atë të Partisë qeverisëse Socialiste, me çfarëdo pasojë që kjo sjell. Para pak ditësh për arsye gjithashtu të synimeve politike, pavarësisht terminologjisë dhe “argumentimit” formal ligjor, ju mohua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe mundësia z. Vasil Bollano, ish Kryetar Bashkie, për të kandiduar si i pavarur një vend në Këshillin e Bashkisë së zonës. Për fat të keq nuk është hera e parë që të tilla makinacione ndërmerren dhe ushtrohen në dëm të përfaqësimit autentik politik ose në strukturimin e pushtetit vendor të organizimit të pavarur të MEG, përmes OMONOIA-s dhe PBDNJ. Thjesht tanimë kanë vendosur të mos u përmbahen as preteksteve! Të refuzojnë paraprakisht duke rikujtuar atë “proces elektoral” të errët të Dhjetorit 1945!”-shkruan OMONIA.

