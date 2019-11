Ju sugjerojme

Avioni ‘Boeing Co 777’ i “Philippine Airlines” i nisur drejt Manilas, u përfshi nga flakët duke krijuar panik te pasagjerët që po udhëtonin me të.



Për shkak të një defekti në një nga motorët, flakët shpërthyen në njërin nga krahët e avionit.



Boeing Co 777’ u detyrua të rikthehej në pistën e Los Angeles. Sipas njoftimeve, të 347 pasagjerët dhe 18 anëtarët e ekuipazhit shpëtuan pa lëndime.









