FSHF “ndriçon” derbin Tirana-Partizani

Ju sugjerojme

Dy ekipet e kryeqytetit, Tirana e Partizani si dhe tifozët e tyre mund të festojnë edhe më shumë duke filluar që nga mbrëmja e sotme. Është Federata Shqiptare e Futbollit, ajo që përmes një njoftimi të shpërndarë nëpërmjet rrjeteve sociale ka komunikuar të ketë gjetur zgjidhjen për problemin e dritave.

Mungesa e sigurisë së furnizimit me energji elektrike mbante peng axhendën e derbit. Një marrëveshje e siguruar mes FSHF dhe OSSHE ka garantuar furnizimin me energji elektrike dhe për rrjedhojë derbi Tirana-Partizani, i vlefshëm për javën e 6-të të Kategorisë Superiore do të luhet të dielën në orën 19:00 në “Selman Stërmasi”. Mbase është ky një motiv që dy tifozeritë të zbusin qëndrimin e tyre ekstremisht kritik ndaj FSHF-së.

“Federata Shqiptare e Futbollit dëshiron të informojë opinionin publik se ndeshja Tirana-Partizani, e vlefshme për javën e 6 të Kategorisë Superiore, do të zhvillohet ditën e dielë, ora 19:00, në stadiumin “Selman Stërmasi””.

“Ky vendim është marrë pas garancisë që ka dhënë OSHE në lidhje me furnizimin me energji elektrike dhe pa probleme gjatë orarit të zhvillimit të Derbit të Tiranës”, shkruan FSHF në njoftimin e shpërndarë përmes rrjeteve sociale.

Etiketa: derbi