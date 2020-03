FSHF tërhiqet nga kandidatura për Superkupën e Europës, synon kompeticionin e ri të UEFA-s

Ju sugjerojme



Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) ka njoftuar se ka tërhequr kandidaturën për të organizuar Superkupën e Evropës, pasi do të përqendrohet për të sjellë finalen e Ligës së Konferencës në Tiranë.

“Federata e Futbollit, duke i dhënë përparësi organizimit të finales së një kompeticioni të ri evropian në Tiranë që do të ketë një vëmendje të madhe kontinentale, ka vendosur të fokusohet në kandidaturën e saj për të sjellë në Air Albania Stadium, finalen e Ligës së Konferencës (Conference League) për vitin 2022. Duke i dhënë prioritet absolut këtij eventimenti sportiv dhe për të garantuar më shumë mundësi akordimi, FSHF-ja ka tërhequr kandidaturën si vend kandidat për të organizuar Super Kupën Evropiane”, lexohet në njoftimin e FSHF-së.









“FSHF-ja rikonfirmon se mbetet fuqimisht e angazhuar për të sjellë në Air Albania Stadium për sportdashësit shqiptarë dhe të huaj, evenimente sportive të nivelit të lartë, duke e futur kryeqytetin tonë në hartën e futbollit elitar europian”, shtohet më tej në komunikatë.

Liga e Konferencës do të nisë nga sezoni 2021-2022 dhe do të jetë kompeticioni i tretë për nga rëndësia pas Champions League dhe Europa League. Vendimi lidhur me finalen e Ligës së Konferencës të vitit 2022 do të jepet në muajin dhjetor të këtij viti nga Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s.

