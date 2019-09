“Fund kapjes së shtetit”, Basha flet pas takimit me zyrtarin e SHBA

Lideri demokrat Lulzim Basha përmes një mesazhi, shkruar në anglisht tha se ka patur një bisedë shumë konstrukstive me të dërguarin e SHBA-se në Tiranë. Ai tha se temë e diskutimit mes tyre ka qenë situata politike në vend, dhe duket se ai ka shprehur shqetësim për mosndëshkimin e zyrtarëve të korruptuar dhe kapjen e shtetit nga Edi Rama.

Diskutim shumë i hapur dhe konstruktiv me David Kostelancik, Drejtorin e ri të Zyrës për Evropën Qendrore e Jugore në Departamentin e Shtetit. Me fokus: fund mosndëshkimit të politikanëve dhe rikthimit të sundimit të ligjit; fund kapjes së shtetit dhe korrupsionit si dhe forcimi i partneritetit strategjik të Shqipërisë me SH.B.A.

Very open & constructive discussion with David Kostelancik, new Director of Office of South Central Europe in @StateDept. Focused on ending impunity for politicians & reinstating Rule of Law; ending state capture & corruption & strengthen strategic partnership of Albania with US. pic.twitter.com/BQ6FBYpGH4

— Lulzim Basha (@lulzimbasha_al) September 4, 2019