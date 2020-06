Futbolli shqiptar me kampionate te reja, FSHF zbulon gjithçka

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

FSHF ka mbajtur sot mbledhjen e radhës së Komitetit Ekzekutiv, me drejtimin e presidentit Armando Duka. Në këtë mbledhje, u vendos për startimin e kampionateve U-13 dhe U-21, dy kampionate të reja moshash, pasi më parë ekzistonin vetëm U-17 dhe U-19.





Kampionati U-21 iu jep mundësinë skuadrave të ruajnë talentet e tyre dhe për disa vite, si dhe ekipeve A të angazhojnë lojtarët e tyre me grup-moshat dhe pas moshës 19 vjeç. Gjithashtu, do të startojë dhe një kampionat kombëtar me ekipe 5 kundër 5.





Njoftimi i FSHF-së:





Sot në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit u zhvillua mbledhja e radhës e Komitetit Ekzekutiv. Në drejtimin e Presidentit Armand Duka, Komiteti Ekzekutiv ka diskutuar dhe miratuar të gjithë materialet e propozuara nga Departamentet e ndryshme në FSHF.

Më pas janë diskutuar dhe debatuar shumë pika të rendit të ditës, si edhe janë miratuar ristrukturimet në organigramën e FSHF dhe strategjia e Futbollit të femrave e përgatitur nga Sektori përkatës pas konsultimeve me UEFA-n.

Pikë tjetër diskutimi ishte dhe projekti më i ri i FSHF, Futbolli 5×5, për të cilin Federata do të nxisë krijimin e një kampionati kombëtar dhe ka krijuar një strukturë në Federatë për të ndjekur këtë synim ambicioz. Në mbledhjen e sotme u vendos për fillimin nga sezoni 2020-2021 i kampionateve kombëtare U-13 dhe U-21 si dhe u miratua strategjia 2020-2025 e FSHF.

Etiketa: FSHF