Futbolli shqiptar “përqafon” teknologjinë, instalon VAR-in

Sistemi VAR mund të bëhet shumë shpejt pjesë e stadiumeve shqiptare.

Diçka e tillë konfirmohet ditën e sotme, ku sfida e “Elbasan Arenës” mes Partizanit dhe Laçit do të “ndihmohet” edhe nga sistemi i teknologjisë.









Në një nga dhomat e stadiumit është instaluar sistemi i nevojshëm, i cili do të kontrollohet nga zyrtarë të FSHF dhe gjyqtarët.

Gjithsesi, në këtë 90 minutësh nuk do të ketë ndikim të VAR, me zyrtarë të FSHF që do të testojnë nëse ia vlen për ta instaluar në të gjitha stadiumet shqiptare.

