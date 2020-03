Futbollisti i Tottenhamit sulmon tifozin në shkallët e stadiumit (Video)

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Eric Dier është bërë personazh në mediat botërore për veprimin e tij agresiv. Mesfushori i Tottenhamit u shfaq i mërzitur për faktin se skuadra e tij u eliminua nga Norwichi në FA Cup.

Fillimisht Dier shpërtheu emocionalisht pas kishte abuzimin racist ndaj mesfushorit të Tottenhamit, Gedson Fernandes, por Jose Mourinho, tha se futbollisti i “Tre Luanëve” ishte “tërbuar” për shkak të një situatë të pakëndshme, ku ishte përfshirë vëllai i tij.









“Ky personi e fyeu Ericun, familja ishte atje, vëllai i vogël nuk ishte i kënaqur me situatën,” – tha Mourinho për BBC Sport. – “Mendoj se Eric bëri atë që ne, profesionistët, nuk mund ta bëjmë, por me siguri të gjithë do të bënin.” Tifozët, që u ndodhën pranë incidentit, shpërndarë pamjet në mediet sociale.

Etiketa: Eric Dier