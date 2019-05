Gafa e ‘Game of Thrones’, gotë ‘Starbucks’ në tavolinë (FOTO)

Ju sugjerojme

‘Game of Thrones’, një produkt i HBO është një nga serialet më të shikuar në ditën e sotme, nga të rinjtë, por jo vetëm. Së fundmi, në sezonin e tij të 8-të (sezoni i fundit), ‘Game of Thrones’ po mban mbërthyer miliona njerëz para ekraneve. Mirëpo pavarësisht suksesit, edhe gafat nuk mungojnë. Një gotë kafeje ‘Starbucks’ në skenën e transmetuar ka bërë gjithë rrjetin të plasë.



Ky detaj stonon keq me kohën në të cilën relizohet seriali dramatik dhe fanatikët e tij nuk e lanë aspak jashtë vëmendjes.

Etiketa: Gafa