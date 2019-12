“Gafa e vitit”, ngatërrohet me këmbët e tij, humb golin e sigurt

Nuk dekorohesh vetëm për golin e vitit, por edhe për gafën e vitit.

20-vjeçari senegalez shpërdoroi një rast të pastër për gol në takimin e sotëm ndaj Liverpulit. Teksa topi në zonë u devijua nga portieri i Liverpulit Alison, Sarr e kishte të gjithë mundësinë të dërgonte saktë topin në rrjetë, por çuditërisht, ai ngatërrohet me këmbët e veta dhe nuk arrin ta gjuajë topin.

Aksioni ndodhi 3 minuta pasi kishte realizuar Mohamed Salah. Nëse lojtari i Uatfordit do të barazonte ndeshjen, nuk dihej se çfarë rrjedhe do të merrte takimi.

Megjithëse kushton mbi 30 milionë €, lojtari me këtë veprim të fundit ka vënë në dyshim nëse kartoni i tij vlen po kaq para.

The Sarr miss for those of you who missed it. Miss of the season?pic.twitter.com/ouru7Rr89G

— (@FPL__FC) December 14, 2019