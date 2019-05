“Game of Thrones”/ Emilia Clarke: Kam parë videot e Hitlerit…

Ju sugjerojme

Aktorja protagoniste e serialit më të ndjekur në botë, “Game of Thrones”, ka deklaruar së fundmi se për t’u përgatitur për fjalimet e saj ka parë shumë video të diktatorëve ndër vite. Emilia Clarke është shprehur se kjo ka qenë një lloj mënyre për të përftuar siguri të plotë në çdo fjalë të thënë.

“Kam parë shumë video ku diktatorët dhe udhëheqës të fuqishëm flisnin në gjuhë të ndryshme dhe çuditërisht unë arrija t’i kuptoja se çfarë thoshin pa e ditur gjuhën e tyre. Kjo gjë është vërtet e mundur. Ju mund të kuptoni fare mirë se çfarë ka thënë Hitleri në fjalimin e tij të fundit, nëse do të jeni të vëmendshëm. Kështu që mendova me vete; nëse do të flas në mënyrë të plotë çdo fjalë që do të them, publikut nuk do t’i duhet të shikojë serialin me titra”– ka thënë Clarke, e cila më tej ka shpjeguar edhe arsyen se përse kishte qëndruar “e mpirë” në sezonin e tetë dhe të fundit të serialit.

Emilia është shprehur se ajo dhe aktorët e tjerë po e kuptonin që po i jepnin “lamtumirë” serialit dhe kësisoj e kishte të pamundur të mos i reflektonte disi ndjenjat e saj. Ndërsa për sa i përket mendimit se cila do të jetë “trashëgimia” e përhershme e “Game of Thrones”, ajo është shprehur se gjithmonë do të diskutohet fakti se çfarë e shtyn një qenie njerëzore që të kontrollojë të gjithë pjesën tjetër të njerëzve.

Në serial janë shpenzuar shuma marramendëse, për të krijuar të gjitha betejat epike dhe efektet mahnitëse. Rezultati pa dyshim ka qenë i shkëlqyer, deri në momentin e përfundimit të sezonit të tetë, për të cilin ka pasur teleshikues që kanë qenë të pakënaqur. Dhjetëra, mijëra fansa kanë shkruar madje një peticion për të rikrijuar sezonin final, ndërkohë që HBO ka konfirmuar se historia do të vazhdojë edhe me një serial tjetër.

Etiketa: Emilia Clarke