Gara për Kryeprokuror/Marku: Pse nuk arrita të përmbush pritshmëritë

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka nisur intervistimin me kandidatët për Kryeprokuror, ku e para është Arta Marku.

Marku, e cila prej dy vitesh është kryeprokurore me mandat të përkohshëm, tha se ka punuar në një terren të vështirë, për shkak edhe të mungesës së hallkave në sistemin e drejtësisë.









“Ka qenë një periudhë jo e lehtë, pasi i gjithë sistemi ishte në reformim të thellë. Edhe sot mungon Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Ka qenë një terren aspak i lehtë për të punuar. Nuk mund të kesh rezultate të dukshme nëse mungojnë disa nga hallkat e sistemit”, u shpreh ajo.

“Pritshmëritë e publikut kanë qenë shumë të larta, megjithatë për shkak të kompetencave të kufizuara jam e sigurt që këtu nuk kam arritur t’i realizoj pritshmëritë. Por askush nuk është kujdesur gjatë kësaj kohe që të sqarojë se roli i Prokurorit të Përgjithshëm ka ndryshuar, dhe nuk është prokurori i plotëfuqishëm që kishte në dorë hetimin, gjykimin, që kishte në dorë gjithçka, por është një prokuror më tepër me një rol simbolik për sistemin në tërësi dhe të munguar në hetimin e çështjeve konkrete. Këtu mendoj që nuk i kam realizuar pritshmëritë e publikut, por kjo nuk ka qenë as për fajin tim, as për shkak të aftësive të mia profesionale dhe as për shkak të vullnetit tim. Por ka qenë për shkak të kompetencave ekzistuese që ka Prokurori i Përgjithshëm dhe për shkak të reformës në zhvillim e sipër, sepse kam vepruar në një terren pa asnjë institucion kushtetues nga këto të rejat”, tha më tej Arta Marku.

Më pas do të intervistohen edhe kandidatët Fatjona Memçaj dhe Prokurori i Krimeve të Rënda Olsian Çela.

Kreu i KLP njoftoi në hyrje të seancës se pas prezantimit do të bëjnë pyetje dhe partnerët ndërkombëtarë që kanë ndjekur procesin.

