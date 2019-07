“Gati për të thyer tjetër rekord”/ Ermal Mamaqi, me një film të dytë

Ju sugjerojme

Ermal Mamaqi ka njoftuar se krijimtarisë së tij do t’i shtohet një tjetër film. Me një pamje të transformuar, me flokë të kuqe, syze dhe mustaqe, Ermali duket se na ka prezantuar në “Instagram” me personazhin kryesor të filmit të tij të dytë.

“Çkemi miq? Gati për fillimet e xhirimeve të filmit tjetër. Gati për t’i thyer një tjetër rekord, vetes. Ermal modesti”-ka shkruar ai krahas fotos së publikuar, duke iu referuar kështu suksesit të filmit të tij të parë “Dy Gisht Mjaltë”, në të cilin interpretoi krah Elvana Gjatës.

Etiketa: Ermal Mamaqi