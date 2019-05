Gaz Paja i jep fund beqarisë, ja si feston e fejuara (Foto)

Ju sugjerojme

Aktori i njohur i humorit Gaz Paja u komentua pak kohë më parë se në muajin qershor do t’i jepte fund beqarisë, duke u martuar me partneren e tij Ira Seferin. Gazi vendosi të mos prononcohej në lidhje me lajmet që po qarkullonin rreth tij. Mirëpo, e fejuara duket se nuk ka mundur dot ta mbajë të fshehtë festën e beqarisë që ka organizuar së fundmi.

Ira ka ndarë në rrjetin socialin “Instagram” një foto nga një vend bregdetar, ku duket e veshur me një fund të bardhë tyli, një bluzë tipike për këtë festë, si dhe me një kurorë me lule natyrale që i nxjerr më në pah ëmbëlsinë e fytyrës.

E teksa dasma është komentuar se do të organizohet në një nga hotelet më luksozë të Tiranës, ajo çka dimë me siguri është se do të jetë një ceremoni e cila do të tërheqë me patjetër vëmendje.

