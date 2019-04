Gaz Paja: Veliaj do hyjë në histori, unë kam qejf të jem pjesë e saj

Ju sugjerojme

Aktori Gazmend Paja ka rrëfyer së fundmi planet për të ardhmen, si dhe iu është përgjigjur zërave se mund të ketë një përfshirje nga ana e tij në politikë. I ftuar në emisionin “Ftesë në Pesë”, Paja është shprehur se e simpatizon punën e kryebashkiakut Erion Veliajt, por sipas tij kjo gjë nuk nënkupton politizimin e tij. Aktori i spektaklit “Portokalli” cilësoi se thjesht kërkon të ndihmojë në zhvillimin e Tiranës.

“Unë nuk kam asnjë letër të asnjë partie dhe nuk mendoj se do kem ndonjëherë. Unë thjesht mendoj që ky djali bashkë me skuadrën e tij do hyjnë në histori dhe unë kam qejf të jem pjesë e historisë. Kaq! Pra të ndihmoj në zhvillimin e Tiranës. Se çfarë thonë pastaj, jo është i politizuar apo jo, kjo nuk është e vërtetë. Kush do e beson dhe lë të vijë të ndjekë punën time artistike, të cilën e adhuroj dhe për të cilën paguhem, kujt nuk i pëlqen kjo nuk më plas fare”- u shpreh Gazmend Paja.

Etiketa: Ftese ne Pese