Gazetari Ervin Koçi: Më kërcënuan me jetë pas denoncimit në polici

Ju sugjerojme

Gazetari Ervin Koçi ka denoncuar në rrjetet sociale se është kërcënuar me jetë. Ngjarja ka ndodhur mesditën e kësaj të enjte. Siç bën të ditur vetë gazetari, ai është kanosur në sy të familjes pas një denoncimi që ka bërë në polici. Më herët mes gazetarit dhe kërcënuesit ka pasur një konfrontim verbal. Gazetari Ervin Koçi nuk bën publik emrin e kanosësit i cili sipas tij lëviz me 5 automjete, bën biznes dhe ndërton pa leje, por shton se ai e ka kërcënuar që të largohet nga shtëpia ose në të kundërt do të jetë i vdekur. Koçi denoncon edhe qëndrimin e Policisë së Shtetit, të cilët nuk kanë marrë masa ndaj këtij rasti të rëndë.

Postimi i gazetarit Ervin Koçi

Te dashur miq! Desha te ndaj kete taksirat qe me ndodhi sot, me ju… Nuk e bej per publicitet apo per te perfituar azil, por per tju thene se ne çfare shtet MUTI qe jetojme!!! Me kishin kercenuar dhe shantazhuar edhe me pare, dhe i kisha mbyllur hallet fale ca miqve te mire qe kam, por asnjehere nuk me kishte ndodhur qe te tentonin te me vrisnin diten per diell para syve te familjes dhe femijes tim! Po po! Nje bastard psikopat qe edhe pse me depresion dhe ilaçe, ku duhet te mbahej i lidhur, leviz jo vetem lirshem dhe me 5 makina, ben biznes, madje edhe ndertim paleje, por kur ti orvatesh te kerkosh ndihmen e shtetit, te kercenon, fyen dhe ofendon ne sy te familjes, e madje tenton te te vrase! E kur s’ja arrin dot te le edhe 24 ore qe te zhdukesh nga shtepia jote, se do jesh i vdekur! Po me e bukura eshte kur therret Policine (qe nuk do)… keta jo vetem qe te qesendisin kur mesojne se je gazetar, por edhe te sugjerojne “zgjidhe me konsensus” me ate qe disa minuta me pare tentoi te te hapte trute! E kur ti u kerkon te ndalin agresorin, ty te tundin prangat, te shoqerojne ne komisarjat me makine policie, ndersa vrasesit (ne tentative) i thone te vije me nje motor, sipas deshires…. O Edi Rama, o Sander Lleshi, edhe sa duhet tju paguaj me taksat e mia dhe me buken e femijes tim, para se te vdes para deres se shtepise time???!!!

Etiketa: Ervin Koci