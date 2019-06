Gazetari i Bild: Do publikoj dokumente për blerjen e votave

Ju sugjerojme

Gazetari i gazetes gjermane “Bild”, Piter Tide ka paralajmëruar se së shpejti do të publikojë një tjeter shkrim për shitblerjen e votave nga Partia Socialiste në Shijak dhe Durrës. Në një prononcim për televizionin shqiptar “Fax News” ai tha se shkrimi do të përmbajë regjistrime të plota të përgjimeve të telefonatave, dhe shembuj nga rasti i Astrit Avdylajt.

“Kam një histori të re, do të botohet sonte ose nesër në mëngjes e cila flet për Shijakun dhe Durrësin. Blerje votash nga ana e Partisë Socialiste me gjashtë regjistrime të plota. Përgjime telefonatash në shqip dhe përkthyer në anglisht. Ne do të kemi gjashtë regjistrime në gjuhën shqipe në faqen tonë të internetit, shembuj nga rasti i Astrit Avdylit. Telefonata të bëra me politikanë dhe votues”, tha gazetari gjerman.

Kujtojmë se më 14 Maj “Bild” publikoi një shkrim të ashpër për qeverinë shqiptare ku Tide nuk hezitoi të shkruajë shtet gangsteresh. “Shqipëria është shembulli kryesor i një vendi kaotik në duar gangsterësh: Për më pak se një vit, opozita është tërhequr nga parlamenti- në protestë kundër korrupsionit dhe blerjes së votave nga qeveria. Prej dy vitesh, vendi nuk ka një Gjykatës Kushtetuese- Kushtetuta e vjetër është shfuqizuar, e reja nuk është akoma në zbatim”, shkruante ai.

Deputetja Blerina Gjylameti në fillim e akuzoi gazetarin se është paguar nga PD-ja, por Kryeministri Rama u distancua duke thënë madje se i ka terhequr vemendjen znj. Gjylameti për komentin ndaj gazetarit.

