Gazetari: Partitë e djathta ku bën pjesë PD, ishin pro negociatave

Gazetari i njohur kosovar, Augustin Palokaj, që raporton nga Brukseli dhe e njeh mirë kryeqendrën e BE, thotë se nuk qëndron arsyetimi se e djathta dhe populistët penguan integrimin e Shqipërisë.

Madje ai thotë se nuk qëndron justifikimi që po përdoret në Shqipëri se ishte opozita që pengoi negociatat, pasi grupet e djathta ku bën pjesë edhe PD, mbështetën nisjen e tyre.









“Mbështetësit më të mëdhenj të Shqipërisë ishin pikërisht partitë e qendrës së djathtë, ato të grupit EPP, ku është edhe PD-ja e Lulzim Bashës. Në favor ishin kancelarja Merkel, kryeministrat e Kroacisë, Bullgarisë, Letonisë, Austrisë, Irlandës, Greqisë, Hungarisë dhe të tjerat që janë nga ky grupim.

Kundër ishin dy shtete ku në pushtet janë partitë liberale (Franca dhe Holanda), ndërsa në rastin e Shqipërisë kundër ishte edhe Danimarka, ku në pushtet janë socialistët.

Është e qartë se kundër zgjerimit nuk janë partitë populiste, por më shumë ato të majta dhe liberale. Populizmin dhe ekstremizmin vetëm po e marrin si justifikim.

Gjithsesi ajo që ndodhi apo nuk ndodhi në Samitin e BE-së është edhe një mësim se integrimi në BE për vendet e Ballkanit duhet të mbetet synim, por nuk bën të jetë opsesion. Sepse nuk dihet se kur do të ndodhë dhe nuk mund të ketë garanci se do të ndodhë ndonjë ditë fare,” shkruan Palokaj në gazetën Koha Ditore.

Etiketa: Augustin Palokaj