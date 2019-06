Gazetari plas lajmin, Juventusi merr mesfushorin “rebel”

Nuk ka më dyshime, Adrien Rabiot, do të jetë futbollisti më i ri i Juventusit. Ish-mesfushori i PSG-së do t’i bashkohet kampionëve të Italisë.

Gazetari italian, Fabrizio Romano, ka konfirmuar lajmin se 24-vjeçari do të kryejë nesër vizitat mjekësore. Të hënën, Rabiot do të udhëtojë drejt Torinos për të mbyllur gjithçka.

Mesfushori ishte shumë pranë Barcelonës, madje u përfol dhe për një marrëveshje paraprake me kampionët e Spanjës. “Tekat” e lojtarit prishën marrëveshjen, ndërsa Juventusi ka përfituar nga rasti për ta afruar në skuadër.

Adrien Rabiot to Juventus, here we go! Tomorrow he’ll have medicals as new Juve player: confirmed ✔️ #transfers #Juve #PSG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2019