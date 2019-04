Gazetarja: A ka Qeveria kontratë të pashkruar me koncesionarin?

Ju sugjerojme

Supergrabitja në Rinas, ku jo vetëm u grabitën 10 milionë euro por u cënua rëndë siguria e udhëtarëve është temë e të gjitha shkrimeve e anlizave në media.

Qeveria ka vershuar me sulme publike ndaj kompanisë kineze që ka me koncesion aeroportin e Rinasit, por deri më tani nuk është publikuar asnjë masë e marrë ndaj kësaj kompanie. Nis nga ky fakt, gazetarja Mimoza Koçiu hedh dyshime se qeveria mund të ketë një kontratë të pashkruar dhe përfiton nga ky koncesion.

Shënimi i saj i plotë në facebook

PSE KONCESIONARI KINEZ NUK TRAJTOHET SI QYTETARI QE VJEDH ENERGJINE ELEKTRIKE?

Faji kur je kapur gafil të shtyn të bësh gafa një pas një. Së pari ministri i brendshëm duhet të shpjegojë se përse nuk është zbatuar udhëzimi i paraardhësit të tij Fatmir Xhafaj, që policia duhet të shoqërojë transportin e vlerave të larta monetare. Vërtetë Xhafaj tani është “armik“ i Shefit-artist, por Lleshaj si ish gjeneral, nuk mund ta kuptojë detyrën si ushtar militant, e t’i verë vizën gjithckaje që ka bërë paraardhësi i tij! Kush mban përgjegjësi për moszbatimin e këtij elementi sigurie, që mund ta kishte shmangur atë grabitje spektakolare të përsëritur në aeroport? Së dyti: prej dy ditësh qeveria po thotë se fajin e ka koncesionari, që nuk respektoi sigurinë.

Po prej dy ditësh, as kryeministri e as kukullat e tij me funksione, nuk po na thonë, se përse ndaj koncesionarit- përgjegjës sipas qeverisë, për këtë cënim të rëndë të sigurisë kombëtare, nuk guxohet të artikulohet asnjë masë? Nëse një qytetar vjedh energjinë elektrike, pra thyen kontratën me shtetin për ta paguar si shërbim, shkon në burg, e kemi parë! Po kur një koncesionar nuk respekton një kontratë të majme, cënon sigurinë kombëtare e bën qesharak një vend të NATO-s në mediat botërore, si shpjegohet që qeveria nuk shpall ndonjë masë, por thotë se do “bisedojë“ me të? Nëse kontrata do ishte e qartë dhe e pastër si ato të OSHEE me qytetarët, cfarë do e pengonte zbatimin e të njëjtit standard ndëshkimi? A ka qeveria një kontratë të pashkruar përfitimi me koncesionarin, që i ka lidhur duart?

*Urdhëri “Xhafaj” për ruajtjen e parave të bankave nga Policia e Shtetit

