Gazment Bardhi publikon videon: 5 kryebashkiakët e inkriminuar, vetëm maja e ajsbergut

Partia Demokratike ka denoncuar pesë kryebashkiakë socialistë me të shkuar kriminale. Por selia blu nuk do të ndalet me kaq. Pas denoncimit të fundit të bërë nga PD-ja, atë për kryetarin e Bashkisë Mat, Agron Malaj, i cili rezulton i dënuar me vendim të formës së prerë për armëmbajtje pa leje, Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi përsërit sot akuzën për kryeministrin e Edi Rama, si përgjegjësi kryesor për përfshirjen e krimit në politikë.

Në faqen e tij në Facebook, Bardhi publikon një video, me deklaratën e Rames për ligjin e dekriminalizimit, çfarë thoshte i pari i qeverisë dhe padurimi i tij për hyrjen në fuqi të ligjit, për të parë, sikundër theksonte “se kush janë këta kriminelë që përfliten”.









Edi Rama 👺 është përgjegjës kryesor për përfshirjen e krimit në politikë. 🏴‍☠

5 kryebashkiakët e rinj ilegjitimë, trafikantë droge, hajdutë, falsifikatorë, dhunues apo vrasës janë vetëm maja e ajsbergut të lidhjeve të Edi Ramës 👺 me botën e errët të krimit, tek e cila bazoi karrierën politike dhe po mban pushtetin. 👎

Ndarja e politikës nga krimi nis me largimin e Edi Ramës. ❌

#KushEshteiRadhes #RamaIk #MjaftMeMashtrime #KrimiRama #LigjiAntiRama

