Genc Sejko i vë Ramës përballë 3-vjeçaren që s’qesh për ditëlindje

Dorjan Protoduari është arrestuar e liruar disa herë që nga nëntori 2018 kur nisi protesta e banorëve të Astirit tek Unaza e Re. Sot ai ndodhet në burg, ndërsa prindërit e tij dhe gjithë banorët e zonës vazhdojnë protestën me vendosmëri.

Por sot duket se është një ditë e veçantë për të. E bija feston 3-vjetorin e lindjes. Lajmin e ka përcjellë Genc Sejko bashkë me një apel shumë të fortë për Kryeministrin Edi Rama, për të liruar Dorin, protestuesin emblemë të Unazës.



“Zoti kryeministër,

Vajza që shikoni në foto quhet Edea. Ajo mbush sot tre vjeç. Edea nuk mban në fytyrë gëzimin e një fëmije që ka sot ditëlindjen. Kjo pasi Edea, është vajza e Dorian Protoduarit; djaloshit të ri që guxoi të mbronte shtëpinë e tij. Babai i Edeas është në qeli dhe vajza e tij, në vend që të festojë, qan sot në krahët e të jëmës. Edea ka fatin e keq sepse ka lindur në një vend ku vjedhjen e bën ti dhe ministri yt, dhe burgun babai i saj. Trishtimi i vajzës së vogël, një ditë do të kthehet në krenari. Një ndjenjë që ti nuk e ke shijuar kurrë e që për fat të keq nuk do ta shijojnë as fëmijët e tu.

Ndërsa Edeas i them që: ‘babi të do shumë dhe se çdo gjë që bën, e bën për të të siguruar me dinjitet një të ardhme më të mirë për ty’. Edhe 100 princeshe e vogël”.

