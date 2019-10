‘Gënjeshtar kronik’, Basha sulmon Ramën me video: Rriti varfërinë

Ju sugjerojme

Kreu i PD-së Lulzim Basha, kritikon kryeministrin Rama për mënyrën e qeverisjes. Nëpërmjet një video-mesazhi të publikuar në “Facebook”, lideri demokrat shpehet se Rama premtoi mirëqeverisje përpara se të vinte në pushtet, por ndodhi e kundërta. Kreu i PD nënvizon se pasi kryeministri fitoi besimin nga votuesit, s’bëri asgjë tjetër veçse mbolli varfëri, korrupsion dhe rritjen e taksave.

“Gënjeshtari Kronik premtoi mirëqeverisje dhe ulje taksash por solli varfëri, korrupsion dhe rritje taksash rekord në 30 vite! Kush harron prapë e pëson! #ShqipëriaSiEuropa #HajdutiPsiqik #RamaIk”-shkruan Basha.

Postimi i plotë i Kryetarit të PD Lulzim Basha në Facebook.

Të dhënat në videomesazh:

EDI RAMA ËSHTË MASHTRUES.

AI NUK MBAJTI PREMTIMET,

ME TË CILAT ERDHI NË PUSHTET.

Rama 2013: Taksat patjetër do të ulen për 95% të shqiptarëve

FAKT

TAKSAT U RRITËN PËR 95 % TË SHQIPTARËVE.

PAGUAJMË MË SHUMË

1.9 MILIARDË EURO TAKSA.

Premtimi RAMA: Do të heqim taksën 20% për bukën, do ta heqim taksën qumështin, do ta heqim taksën 20% për vezën, për miellin, për vajin, për sheqerin, dhe orizin”

FAKT

EDI RAMA MASHTROI.

ASNJË NGA TAKSAT E PREMTUARA

AS NUK U UL, AS NUK U HOQ.

BORXHI ZYRTAR U RRIT NGA 63% NË 71%. 2.2 MILIARDË EURO PPP JANË BORXH I FSHEHUR.

NË 6 VJET, EDI RAMA

VODHI DHE SHPËRDOROI

4.6 MILIARDË EURO OSE

SA BUXHETI NË 1 VIT.



