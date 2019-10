Gënjeshtra e Londos dhe Zijatë e sistemit

Ju sugjerojme

(B-ja me tri pika në tregimin e Jakov Xoxes)

Nga Hysen Sinani

Të përshkruaje në mënyrë të shtrembëruar një fakt të përcaktuar, siç bënte Bardhyl Londo në kujtimet e tij nga Lidhja e dikurshme e Shkrimtarëve, ose më saktë nga puna e tij në gazetën “Drita”, ishte një trillim aspak profesional. Së pari, madje edhe së fundmi, “dikushi” që thotë se nuk mund të shkonte gazeta me diçiturën e ilustrimit të një tregimi me fjalët “Dhe ai u kthye me b… nga paria e vendit” (domethënë akrobati i fshatit që bënte kollotumba përpara parisë së katundit të tij), pra, ky “dikush”, nuk mund të ishte një “cilido” që i paska trembur të gjithë me idenë se gazetën mund ta lexonte Enver Hoxha, mund të shikonte diçiturën me atë b-në me tri pika dhe mund të mërzitej e të thoshte për redaktorët e “Dritës”: ç’janë këta të paedukatë që më sjellin mua në mëngjesin e ditës së diel b-ra të tilla me tri pika? Po censori, kontrollori a kryeredaktori, si i thonë, cili është?… Kështu që ky dikush, i dashur zotëri, nuk mund të ishte cilido, por njeriu me autoritet që nuk e firmoste gazetën për të qarkulluar në publik. Dhe ky autoritet, siç i kujtohet me siguri këtij zotërie, nuk ishte tjetër veçse Ziku, Zija Çela, i sapozgjedhur nga Dritëro Agolli midis tufës së servilave të tij, si sekretar kolegjiumi i gazetës.

Isha dezhurn i gazetës dhe në atë kohë shtypi bëhej në rotativë në një proces krejt tjetër nga ai i sotmi. Faqet e korrigjuara deri në fund nga tre palë sy, të korrektorit, të dezhurnit dhe të redaktorit të freskët, siç quhej ai që e lexonte për herë të fundit gazetën, kalonin për shtyp me firmën e dezhurnit. Dhe kjo gjë kishte ndodhur për atë numër të “Dritës”, i cili qe shtypur aty rreth orës njëmbëdhjetë të mbrëmjes dhe ne po bëheshim gati të ktheheshim në shtëpi, kur në shtypshkronjë ia mbërrin sekretari i sapocaktuar i kolegjiumit (me atribute të kryeredaktorit meqë ende nuk kishim një të tillë), i cili i hedh një sy gazetës tashmë të shtypur dhe, pas pak, thërret i skandalizuar nga b-ja me tri pika që shikon në diçiturën e tregimit të shkrimtarit Jakov Xoxa.

Nuk kisha parë ndonjëherë një puritan të tillë që të hidhej përpjetë si ky redaktor-përgjegjës e të mos dëgjonte çfarë mundohesha t’i shpjegoja nga etika e shtypit kryeqytetas që ndryshonte nga ajo e radios së Kukësit nga kishte ardhur ai. Por nuk i mbushuj mendja me asgjë: shoku Enver nuk mund ta shikonte atë “b” me tri pika! Edhe pse i thashë që ai mund të mos kishte ardhur në shtypshkronjë (nuk ishte e detyrueshme për postin e tij) dhe përgjegjësia do të binte mbi mua, për çdo rast.

– O Zija, – i tha Shpresa Hoti, korrektorja letrare e gazetës, – nuk mund të shtypet e gjithë gazeta nga e para për një “b”! Ne kemi botuar edhe herë të tjera me iniciale. Do ta mbash ti përgjegjësinë për shpenzimin e dyfishtë, në qoftë se nuk do të quhet e gabuar ajo b…

– Unë nuk mund ta lejoj ashtu qarkullimin e gazetës…

U duk pak i lëkundur nga përgjegjësia për shpenzimin e dyfishtë, prandaj unë i thashë:

– Pyesim në Komitetin Qendror. Marrim në telefon Gaqon dhe e pyesim.

– Dakord, – tha – merre ti.

E mori Shpresa që i mbante të shënuar të gjithë numrat e telefonave të nevojshëm për gazetën. Gaqo Bushaka, instruktori për Shtypin në Komitetin Qendror, nuk përgjigjej. Tani mbetej vetëm një mundësi, të shkonim në shtëpinë e Dhimitër Tonës, shefit të Shtypit në Aparatin e KQ-së. Dhe ashtu u vendos. Do të shkoja unë ta pyesja duke marrë një gazetë me vete.

– Po vij edhe unë me ty, – tha Bardhyl Londo, dhe mua m’u bë qejfi, sepse mendova se ai po më shoqëronte që të mos isha vetëm.

Ishte ora dymbëdhjetë e natës kur trokitëm në shtëpinë e Mitit dhe derën na e hapi djali i tij. I treguam përse kishim ardhur dhe ai na uli në sallon, derisa të ngrihej i ati që sapo ishte shtrirë.

I kërkuam ndjesë shokut Miti, ia treguam dhe ia shpjeguam shqetësimin që kishim për atë b-në me tri pika dhe ai tha pa asnjë dyshim.

– Nuk ka asgjë, mund të dalë gazeta, edhe kështu.

I kënaqur jashtë mase, me një ndjenjë të fortë inati për atë mburravec që na kishte sjellë deri te shtëpia e burrit të botës në mes të natës, i them me qesëndi.

– Sepse na ka ardhur në redaksi, shoku Miti, një sekretar i ri kolegjiumi me emrin Zija Çela që tha se nuk mund ta dërgojmë gazetën me atë “b” përpara shokut Enver…

Shoku Miti sikur ra në mendime, e vështroi edhe një herë diçiturën në faqen e ilustruar dhe tha:

– Shiko, Hysen, fshijeni b-në në nja dyqind kopje që vijnë në Komitetin Qendror, sepse mund të ketë ndonjë Zija edhe te ne…

Qeshëm të tre dhe unë i premtova se do të kruanim me brisk jo dyqind por dy mijë gazeta. Dhe ashtu bëmë. Deri në mëngjes, kishim mbaruar së fshiri b-në me tri pika në plot dy mijë kopje gazete. Por për një fatalitet të pabesueshëm, ose të një talljeje poshtëruese të punëtorëve për puritanizmin e servilizmin tonë intelektual, shefi i shpërndarjes kishte dërguar në Komitetin Qendror gazetat me “b…” dhe ato që kishim fshirë ne për tërë natën kishin shkuar ndoshta në Kukës apo Tropojë.

Të hënën në mëngjes, aty rreth orës dhjetë, bie zilja e telefonit të redaksisë dhe më thonë se më kërkonte Gaqo Bushaka, me të cilin kisha njohje të vjetra që kur ishte kryeredaktor i revistës “Pionieri”.

– Mirëmëngjes, Cen! Eja pak në zyrën time. Nisu tani dhe eja menjëherë!

Shkova në çast, sikur të isha atje, sepse mora njërën nga makinat e Lidhjes dhe për dy minuta u ndodha te zyra e Gaqos.

– Po çfarë ishte ajo që i ke thënë shokut Miti? – më pyeti Gaqoja dhe vazhdoi po vetë. – I kishe premtuar se do të kruanit dyqind gazeta dhe këtu erdhën të pakorrigjuara!

– Më vjen keq, – i thashë, – kemi prishur dy mijë “b”, jo dyqind, por nuk e di çfarë kanë bërë ata të shpërndarjes në shtypshkronjë.

Pa folur, Gaqoja i telefonoi shtypshkronjës dhe u kuptua se po fliste pikërisht me Xonin, përgjegjësin, i cili, përveç shpjegimit që i bën për ngatërresën në shpërndarje, i thotë se më kërkon falje edhe mua, ngaqë Gaqoja i thotë se e kam Cenin këtu.

Gaqo mbyll telefonin dhe më vështron i qeshur në fytyrë.

– Më bëre merak, – më tha. – Sepse shokut Miti i kishte ardhur keq që i kishe dhënë fjalën dhe se kishe mbajtur, jo për gjë tjetër… I them unë si ishte puna.

Pra, siç shihet, thelbi i këtij episodi është puritanizmi i dëmshëm i një karrieristi dhe jo frika e gazetarëve nga ikona e Enver Hoxhës.

