Gent Ibrahimi: SPAK do të ngrihet edhe me më pak se 10 anëtarë

Një ditë para shpalljes së listës së tre kandidatëve për kryeprokuror, kreu i KLP, Gent Ibrahimi, raportoi në Komisionin e Monitorimit për organet e reja të drejtësisë, ku foli edhe për vonesat për ngritjen e SPAK. Shkak sipas tij është vettingu, ndërsa ritheksoi se SPAK duhet të ngrihet edhe me më pak se 10 anëtarë.

“Unë e di që shpesh herë më është dashur të jap afate, por kjo është e vështirë duke patur parasysh që afati final bazohet në disa faktorë, nga ne, vettingu, si dhe nga ankimet e kandidateve, dhe këto dy të fundit nuk varen nga ne”, deklaroi Ibrahimi.

Sipas kreut të KLP-së, “ne kemi kryer punën tonë, me renditjen e bërë publike”. “Ditën e enjte fillon faza e dytë, vlerësimi i meritave profesionale të kandidateve, dhe pikëzimi i tyre. Mendojmë që procesi të përfundojë brenda muajit tetor, pa parashikuar këtu procesin e ankimimit të kandidatëve, që do të shtyjë procesin me 10 dite të tjera”./A2

