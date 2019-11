Gentian Trenova: Konflikti erdhi nga gabimet e KED, u shkel gara

Ju sugjerojme

Gjykata Kushtetuese, ende pa u krijuar ka sjellë përplasje të fortë jo vetëm me deklarata por me akte politike dhe ligjore nga Presidenti i Republikës dhe qeveria nëpërmjet Parlamentit. Në përplasje duket se janë dy emra Vorpsi dhe Xhaferllari ku presidenti njeh Xhaferllarin, ndërsa mazhoranca Vorpsin. A është kjo një përplasje ligjore, apo mirëfilltas politike? Cila palë ka të drejtë në këtë nismë, në aspektin ligjor? Kujtojmë që edhe Parlamenti në mesditë votoi një rezolutë edhe me votat e “opozitës së re” kundër kreut të shtetit.

Konflikti ka ardhur për shkak të gabimeve të bëra nga ana e KED, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Sipas Kushtetutës është KED që bën listimin e kandidatëve sipas një metode pikëzimi. Lista e kandidatëve i shkon sipas radhës Presidentit, Kuvendit dhe Gjykatës së Lartë. Gabimi i KED ishte se për çdo vend vakant të shpallur nga Presidenti dhe Kuvendi dërgoi të njëjtën listë në përbërje. Sigurisht që për shkak të pikëzimit renditja e kandidatëve nuk mund të ndryshonte nga njëra listë te tjetra. Kandidatët konkurrues është e qartë se do të kishin të njëjtën vlerësim me pikë pavarësisht se për cilin vend vakant konkurronin. Kështu për të tria vendet vakante të fundit që bëhet debati nga ana e KED, u dërgua e njëjta listë me tre emra Arta Vorpsi, Elsa Toska dhe Fjona Papajorgji. Kjo mënyrë e të vepruarit ka shkelur garën për të konkurruar , por ka vendosur edhe Presidentin si dhe Kuvendin në një situatë të faktit të kryer. Presidenti dhe Kuvendi për tre vende vakante do të zgjidhnin tre gjyqtarë nga tre lista por që kishin të njëjtët gjyqtarë të renditur. Në këtë mënyrë KED paracaktonte edhe se kush do bëhej Gjyqtarë duke marrë defacto edhe kompetencën e Presidentit dhe Kuvendit për të përzgjedhur. Si rregull do të duhej që KED për vendin e parë vakant të bënte pikëzimin vetëm për një listë kandidatësh. Në përfundim t’ia dërgonte Presidentit i cili brenda afatit ligjor të vendoste se kë nga kandidatët të emëronte si gjyqtar. Pas kësaj procedure KED duhej të fillonte garën për vendin e dytë vakant. Pasi të bënte pikëzimin e kandidatëve, listën përkatëse duhet t’ia dërgonte Kuvendit. Pas kësaj procedure duhej të hapte garën për vendin e tretë. Vendin e tretë vakantduhet ta caktonte Gjykata e Lartë. Kjo e fundit nuk është funksionale dhe nuk mund të dërgonte kandidatët për pikëzim të KED. Në këtë moment KED duhet të pezullonte procesin deri në funksionimin e Gjykatës së Lartë. Vetëm në këtë mënyrë do ishte e mundur që të garantohej një garë midis kandidatëve dhe do t’i jepte mundësi përzgjedhjeje Presidentit dhe Kuvendit.









Si pritet të përfundojë kjo situatë kur palët në konflikt pretendojnë se kanë të drejtë, ndërsa absurdi është se pikërisht për Gjykatën Kushtetuese që do i jepte përgjigje shteruese shumë konflikteve institucionale, presidencë-qeveri, ka konflikte që në ngritjen e saj?

Konflikti politik ka çuar edhe në një situatë absurde kushtetuese. Në mungesë të funksionimit normal të Gjykatës Kushtetuese çdo faktor apo institucion mund të pretendojë kompetenca që i ka apo që duhet t’i ketë. Gjithashtu, mund të pretendojë se gjatë veprimtarisë ka ushtruar kompetencën kushtetuese. Do të ishte vetëm Gjykata Kushtetuese që do të zgjidhte konfliktin e kompetencave kushtetuese. Në të kundërt Institucionet do të kthehen në cauboy ku do të nxjerrin armët dhe do të marrin atë që pretendojnë nëpërmjet forcës. Kështu në këtë situatë do të fitojë më i forti, dhe jo më i drejti.

