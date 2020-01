Gisht-mesi dramatikisht i bukur, “novij cjelovjek” dhe pak ERTV

Ju sugjerojme

Nga Zef Zefi

Fëmijë e rini e pamësuar me pa liri!









Përpara se me trajtu “gisht-mesin, dmth atë që ju e shihni si një e dhjeta e gishtave të gjymtyrëve të përparme, ose 1/20 e të katrave të kryeministrit të sotëm, duhet udhëtuar në tri ngjarje jo paralele:

Dy bashkëkohore për një vajze 8 muajshe nga Nebraska, ERTV tonë, tjetra njëqind vjeçare për “novij çelovjek sovjetckij”.

I. Uma

Matthew (Methju) Eledge kishte humbur punën si mësues në një shkollë katolike të Nebraskës, mbasi kishte bërë publik orjentimin e vet seksual. Kishte njoftuar gjithashtu faktin se do të martohej me të dashurin (mashkull) Elliot Dougherty.

Çifti Matthew-Elliot, e dinin se ekziston një ligj i fortë natyror i pakapërcyeshëm për riprodhim homoseksual. Dinin dhe se nuk do ta merrnin dot lejen e adoptimit të një fëmije për arsye të ligjit konservator të Nebraska. Megjithatë para dëshirës së tyre, nuk ka ligj, as shtetëror, madje as ligj natyror. Ata do ta lindnin fëmijën me fekondim të asistuar.

Për këtë vunë në lëvizje të dyja familjet e çiftit të meshkujve. Motra Lea e Elliotit dhuroi vezët, Matthew spermën. Keshtu fëmija do të kishte materialin gjenetik të të dy familjeve të homo-ve.

Mama e Mathjus 61 vjeçe vuri në dispozicion mitren. Mamaja mbas shtatzanisë solli në jetë të voglën Uma, për të birin dhe burrin e të birtë. Uma e vogël eshtë lindur një javë para fund-marsit 2019.

Duke mos qënë gjëzë apo përrallë, po ngjarje mbi mish të gjallë dhe aspak “fringo” nuk ka mbetur pa u kundruar e mejtuar nga njerëzia. Kryesisht të rriturit dhe të moshuarit, intelektualët, të shkolluarit, po dhe të pa arsimuarit. Ajo që dihet deri më tani është se opinionet janë grupuar në dy shtyllëzime të mëdha ndryshethënës e kundërvënës.

a-Ultraliberalët, komunistët, ateistët, libertinët, perversët, gay-t material-istët dhe oligarko-soroistët, bashkë me zgjatimet e tyre në mediat e vendeve të botës, të cilët grupohen në të Majtën e njerëzimit, e kanë përshendetur; solidaritet, dhuratë të mamit për të birin, (as sakrificë jo) Humanizëm të jashtëzakonshëm. Bujari sublime. Veçanërisht Unitet i madh familjar i së ardhmes. Progres.

b-Në anën tjetër qëndrojnë konservatorët, liberal-konservatorët, eticistët, patriotët, kombtaristët, racionalët, idealistët dhe religjiozët, ku grupohen në përgjithësi të Djathtët e Botës.

Këta e kanë cilësuar: skandaloze, humanisht e pështirë. Intervenim në ligjësitë e natyrës, për të cilat natyra nuk fal kurrë. Inçest, degjenerim, prapësi e kërcënim për qytetërimin modern e klasik, ku duhet të qendrojnë themelet e së ardhmes së fëmijëve tanë.

Për “politically correct” dhe për ta lënë pak në heshtje kakofoninë politike, po evitojmë pyetjen e pa rehatshme, se nga të prin “rrumi” ty shoku shqiptar, djathtas a majtas. Fokusimi do shtrihet veç në optikën morale, etike, qytetare e familjare:

Të rriturit tanë, dmth ne të stërviturit në paliri, rrimë boll bukur në “citatin” e uzurpatorit të sotëm, “…t’i hanë kokat apo…ç’ka nuk thuhet njeri-tjetrit…”

Në praxis, shoqëria të hidhet në parapolitikë, të cilën Hobs e quante degjenerim të gjendjes natyrore në gjendje lufte, ose nga sytë këmbët…Shqipëria është parcela ime, e shes e blej, e ha apo e dhj…, punë për mua.

Qe dhe një vol’ pyetjesh që kanë bulëritur mes qindra e mijëra të tjerash, të cilat mund të mejtohen e zhvillohen me vete ose me shoqëritë dhe komunitetet e ndryshme:

Vajza e sapolindur tani mbi tetëmuajshe, në raport me gruan që e ka lindur, është bijë e gjyshes apo e mamit? Po zonja me spermën e të birtë në trupin e saj, ka lindur vajzën apo mbesën? Në këtë rast çfarë cilësimi perveç se “bujare” duhet gjetur për të moshuarën 61-vjeçare? Jokasta? (Sofokliu në fakt s’ka lënë dyshime për enigmën se mama nuk e deshi kurrë këtë bujari për të birin Edi-p) Kemi të bëjmë me tejkalim të tragjedisë? Finalet e këtyre tejkalimeve janë të ububushme për gjithë aktivistet, sidomos për indiferentët. Gjithashtu dihet nga shkenca e bio e zoologjisë se kafshët edhe pse pa ndergjegje, nuk e thyejn kurrë ligjin e mos ndërzimit amë e bir, motër e vëlla etj.

Po babi biologjik që ka mbjellë farën në uterin e s’ëmës, si ju duket. A është far’djali? Çfarë e ka Uma e vogël të atin, vëlla apo babë, dhe ky vajzën, bijë apo motër? Si mendoni se ky është unitet e progres familjar?

Po bashkëshortin Elliot të baba-vëllajt, çfarë e ka vogëlushja, njerk apo dajë? Po motrën e t’et’ vezë e së cilës është, e ka hallë apo mamë?

Lea-mama/hallë çfarë e ka Umën mbesë apo bijë…?

Duke i lënë kokat të arsyetojnë “novij-liberisht…” apo konservatorisht të lira, vlen sqarimi se konservatorët me neo-komunist-liberalët, nuk janë ngatërruar për dëshirat preferencat apo orjentimet seksuale, politike apo çfardolloj të individit, mjaft të jenë konsensuale.

Për konservatoret gjithçka të zhvillohet brenda vijave kufizuese që quhen ligje morale, komunitare, etike shtetërore dhe sidomos mos me e përplas koken me ligjet e pamëshirëshme natyrore…

Neoliberal-komunistët mendojnë se jo. Vijëzat, normat, kushtetutat dhe Ligjet, duhet ti bëjmë e ndryshojme ne “dramatikisht të bukurit” madje natyra as nuk ka të drejtë të bëjë ligje.

Ju kujtohet shprehja “gishtit të mesit” kur ra termeti? “Na preu në besë Ky.” Kush? Termeti pra. Termeti sipas tij nuk mund ta tundë sa herë ti teket tokën e vet pa lejen e tiranit.

Amerika e lirive sot po rrit Umën e vogël 8-9 muajshe dhe ka e do të ketë uma…dhe anomali të tjera gjatë dialektikës norm-ale. Po në krye populli amerikan ka zgjedhur Presidentin Trump. Republikan konservator që rri tek e djathta e njerëzimit. Ky nuk merr fëmijë nga duart e mamave që ti tundë hopa, nuk lejon t’i puthen duart nga lëpirësit, nuk pyet nënat se me kë e ke çunin apo çupëken, ashtu siç injoron “…turpin anadollak të njerëzimit…”me socializmat që i kane shkaktuar botes 100 milion te vdekur.

Nga i gjithë opinioni amerikan e botëror, shoqëruar me të dhëna e statistika të padiskutueshme të pranuar dhe nga armiqtë e vet politik, (me impeachment në dorë) është Presidenti më i sukseshëm në 45-50 vjetët e fundit, i vendit më të fuqishëm e demokratik të botës. Sukses ky, që Presidenti ua adreson amerikanëve.

II. Novij sovjetckij çjelovjek

Njeqind vjet më parë në “vitron” e shoqërisë agrare ruse postrevolucionare, u eksperimentua “novij sovjetckij çjelovjek”, (новый советский человек) Në p’allbanskij “modeli i të rilindurit, njeriu i ri.” Ndersa në zhargonin krenar të autostimes, qelbësira.

Keta duhet të zvendësonin njeriun e vjetëruar që natyra nuk po e përsoste dot.

E gjitha niste nga një ese e Trockit “Letërsia dhe revolucioni” kur Trocki ishte komandant i armatës së kuqe. Kumti: “…me komunizmin njeriu do bëhet pakrahasimisht më i fortë, më i zgjuar, më akut. Trupi i tij do të jetë më harmonioz, gjestet më të ritmuara e zëri shumë më melodik. Format e ekzistencës së tij, do të mbërrijnë një forcë jashtëzakonisht dramatike…” Dramatike…?!

Në të gjallë të vet Marks-filozofi, pat filluar të shqetësohej se me këto paçavaure që po i atribuoheshin atij, ai vetë zor të rezultonte marksist. Por më keq i doli Trockit për me qënë trockist.

Sepse një ditë babi-Stalini vendosi me e shkoq’ trockizmin nga Trocki, dmth idenë nga autori për ta poseduar vete. Të njejtën gjë bëri dhe Mao i Kinës dhe Enveri i mulla Halilit nga Gjinokastra, alias Dulla i Parë. Morën teorinë që ishte më trockiste sesa vetë Trocki dhe përbuzën, luftuan e kryqëzuan autorin, për trockizëm. Absurde? Fanta-letërsi? Jo jo, pyesni historine.

Në fillim babi-Stalini i mori teseren e partisë Trockit shokut të armëve, pastaj ofiqet, heroizmat dhe gradat. Po meqë s’po i ngopej xhani, vendosi ta vriste. Gjeneral-Trocki e mori vesh dhe ia mbathi me të katra. Kërkoi ndonjë skutë nëpër Rusinë e tij të madhe për të shpëtuar kokën. Po asnjë rus nuk i doli në krah nga 170 milionët e atëhershëm. Të gjithë pa përjashtim i treguan “sovjetckin e mesit”. I mrekulluar sesi milionat e rusëve ishin konvertuar në kaq bukurisht dramatikë në “novij” po sidomos i zhgënjyer, u jep të katrave për në vendet e lira duke i kerkuar vizë edhe Amerikës.

“Ketu në Amerikë, jo kurrë,” tha Rusvelti. Vajti u strehua në Meksikë. Po a mund ti shpëtosh babit të popujve që ishte njëkohësisht dhe babi i shqiptarve? Edhe gjeneral i kuq të jesh, nuk i shpëton. Siç e dimë babi Stalini e zuri dhe ia përdrodhi zverkun pa zbardh’drita mirë në Meksikë. Përfundimisht mostra sovjetcikj çjelovjek, ia kaloi edhe “frankeshtajnit” të fantazisë. I hëngri koken, “dramatikisht bukur”autorit. Dhe pas tij kokat e rreth 100 milionë qytetarve rusë, eurolindorë e aziatikë. Të tjerë sa katerfishi i kokave të prera, i kalbi nëpër gulagë e spaçe.

Dhe akoma nuk ka një “Nurenberg”. Nurenberg? Zero Nurenberg, për “novij sovjetcij çjelovjek” alias gishtmesin në vërën e popujve, tash tridhjetë e më shumë vjet.

III. ERTV-ja “gisht-mesi” në vërën e shqiptarve

-Europa e libertinëvë, kundër ndonjë Trumpi të mundshëm në krye, po promuovon Thunbergen e vogël 16 vjeçare, Borchardt-ët, gishtmesët trockistë bashkë me mogherinkat, vlahutinkat e sovjetckat të cilat gërryejn me krizë te brendshme trupin dhe identitetin e “glebës”:

Greta 16 vjeçare e cila akoma s’ka bërë shkollimin elementar, është shpallur “maestrina” që do t’u mësojë europianëve të Aristotelëve, Da Vinçeve, të Hegelëve, Volterëve, Marksëve, Anshtajnëve dhe Papëve, politiken, natyrën, shkencat ekologjike e berthamore, madje dhe të ardhmen.

Në Itali janë ngritur “sardelet” Kërcejnë e hidhen, jo në lumenj e oqeane, as në tigane, po nëpër sheshe. “Sardelet”, Umat, thunberget, nënekupto sovjetckat e sponsoriazuara nga oligarkët, janë rreshtuar me pushtetin për ti bërë opozitë opozitës konservatore. Opozitë opozitës? Çuditen Sokratët, Makiavelët, Çurçillët madje edhe Gramshët e Berlinguerët nëpër qivure.

Fëmijë e rini e pa mësuar akoma me robëri.

Mbi gropën e zezë shqiptare, mbi mizerjen ekonomike, politike e shtetërore, mbi rrënimin moral e institucional, psikologjik demografik, vepër shtatëvjeçare e qelbësirave, gjinkalloi ERTV-ja sukseset.

Tirani i fundit mbi kurrizin e shqiptarve, dmth gisht-mesi autentik ose novij sovjetckij me shpresën se viti 2020 do të jetë i tiranisë së tij, nga ERTV e tij personale (pa lekë) e vetmja gjë e re që u tha shqiptarve ishte se Ky vetë nuk i kishte dashur kurrë lekët.

Pastaj ngriti “novij sovjetckijn” dramatikisht të bukur, të gatshëm për vërën e shqiptarve kudo gjenden.