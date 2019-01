Gjekmarkaj: Kriza në universitet zgjidhet duke u tërhequr qeveria

Edhe sot zhvillimet që vijnë nga universitetet tregojnë se kemi të bëjmë me një krizë të thellë. Në asnjë auditor nuk bëhet mësim. Studentët kanë kërkesa, pedagogët janë bashkuar dhe i kanë bërë altimatum qeverisë. Po cfarë thotë për Mapo, pedagogu Gjekmarkaj për situatën dhe si zgjidhet.

Pyetje: Pas 3 ditësh skadon afati që i keni lënë qeverisë për plotësimin e kërkesave tuaja, si pedagogë, përndryshe do shpallni grevë të përgjithshme. Pse, ky kërcënim që do trondiste çdo vend normal, këtu ngjan si një nga lajmet e ditës?

Pedagogët, trupa akademike e Universitetit Publik janë njerëzit më të përkorë e më paqësorë të shoqërisë sonë, që të merr gjak në vetull me politikën në krye. Ata janë njerëzit më të keqpaguar në Shqipëri duke patur parasysh punën e madhe që bëjnë. Shpesh, merren nëpër gojë e fyhen pa të drejtë. Kryeministri aktual është kampioni i gojështhurjes ndaj tyre. Protesta e studentëve nxori në pah tragjedinë e universiteteve shqiptare të cilën e ka paralajmëruar vite me parë Forumi për Liri Akademike me profesorët e nderuar Artan Fuga, Mark Marku e disa të tjerë. Qeveria e Edi Ramës me shumë arrogancë, konceptoi dhe miratoi një ligj klientelist për arsimin e lartë, pa marrë parasysh asnjë vërejtje të botës akademike, në bashkëpunim me kastën e korruptuar të universiteteve, të cilëve, u garantoi mundësi rizgjedhjeje. Universiteti Publik këtë ligj e ka përjetuar si dhunë e për më tepër, pikërisht ky ligj e ka futur në kolaps shkollën e lartë shqiptare. Tani është koha për një tjetër ligj të realizuar me të gjithë faktorët jo vetëm me ata që rrinë në paradhomën e Kryeministrit.

Gjithashtu, disa prej VKM-ve të kohëve të fundit i japin goditjen fatale autonomisë universitare. Ishte koha që pedagogët të flisnin. Ata në mënyrë historike, duke aplikuar demokracinë, u vetëmblodhën në një asamble të madhe. Asnjëri prej nesh nuk e do grevën, por, asnjëri prej nesh nuk do t’i shmanget asaj nëse qeveria vazhdon në rrugën e saj të dashur, arrogancën. Po kaq na duket e pavend që zonja Besa Shahini, të cilës nuk ia njohim profesionin, të na gjykojë inteligjencën ne pedagogëve të Universitetit Publik në sallone mediatike.

Pyetje-Si do shkojë çështja e arsimit në vend, e universitetit, a ka një zgjidhje ky problem i madh i vendit?

Po, çdo gjë e ka një zgjidhje. Së pari, qeveria të shprehë vullnetin për t’u tërhequr nga ky ligj dhe për të hapur procesin për një ligj të ri, i cili duhet të realizohet nëpërmjet një pakti kombëtar, qeveri, opozitë, botë akademike dhe student. Të rritet buxheti për arsimin dhe të përcaktohet statusi i pedagogut. Pedagogët e Shqipërisë meritojnë të kenë rroga sa ata të Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë. I kemi tre herë më të vogla. Si fillim, duhen plotësuar kërkesat aktuale të studentëve, si dhe duhet të hiqet dorë një herë e përgjithmonë nga eksperimentet banale në drejtimin e Ministrisë së Arsimit. Në krye të saj, duhen eminenca që e njohin prej s’vërteti arsimin, historinë, të tashmen e mbi të gjitha, që kanë qartësi për të nesërmen. Shqipëria ka dhe do të ketë fytyrën e shkollës së vet. Nuk mendoj që duket si lajm dite. Them se deri diku i ka tronditur vendimmarrësit, por edhe shqiptarët. Të shohim./Gazeta Mapo/