Gjekmarkaj: Nuk është Europa, ne jemi në krizë të thellë

Paradokset si mallkim ciklik rrotullohen mbi hapësirën shqiptare! Më i fundit është edhe me i trishti! Ai lë një boshllëk krejt si fikja e një ëndrre të dashur e madhore! Shqipëria përsëri e përsëri jashtë Evropës! Delja e zezë e saj, e përfolura, e refuzuara me përçmim! Ndonëse shqiptaret bashkëjetojnë lehtë me gënjeshtrën ngarkuar mbi shpinë me qindra halle mbase kesaj herë do ta kuptojnë që prej kater vitesh Kryeministri vetëm i gënjen për integrimin !









Njëherë u thotë do të hapen vitin tjetër, tjetër herë ja u hapëpo ju se kuptoni dhe së fundi dielli lind përsëri me 19 Tetor! Qëkur është krijuar rruzullimi dielli ka lindur e perënduar por dielli i Europës duket se fort po shndrit e pak po nxeh mbi këtë tokë! Nuk është Europa në Krizë siç thotë Edi Rama dhe karvani i tij pafytyrësive! Nuk është Europa në krizë siç thonë media dhe shërbëtoret e qeverisë në to por është Shqipëria në krizë të thellë pasojë e një qeverisjeje katastrofike! Asgjë Europiane nuk ka në këtë shtet biçimesh e zuzaresh politik! Të tillë ka drejtësinë, antikorrupsionin, politiken, arsimin, shëndetësinë, ekonominë, rendin publik, kulturën nëse duam???

Çfarë do i duhej Shqipëria kështu Europës? Nuk është europiane të bësh zgjedhje moniste dhe ti vjedhësh ato, nuk është europiane të transferosh pasurinë kombëtare në duar klientësh, nuk është europiane që banaliteti të sundojë mbi elitat, nuk është aspak e tillë që surratqerepet, shakllabanët, fytyrëshollet, matrahulet, kriminelet te zënë paralamentin dhe bashkitë, si qenka e tillë të mos lesh fare sistem drejtësie vetëm polici nën urdhra të kryeministrit!? Si mundet Europa të njohë për te vetin një vend bazë e narkotrafikut?

Një vend ku të gjithë duan të ikin fakt i evidentuar qartë nga presidenti Makron ndaj të cilit në Tiranë ka filluar një fushatë sa qesharake aq edhe e shpifur kundra si ajo ndaj deputetit gjerman Krishbaun! Një koleg publicist me sarkazem të hidhur e ka thënë mire që me nëntë kushtet gjermane dhe qeverisë së Adil Çarçanit mund ti hapeshin negociatat! Ato kushte janë thelbi i mungeses së shtetit dhe i mungesës së politikes luajale! Si mund të ketë besim Europa kur sheh që ministër i Jashtëm është një çiripup dhe kur sheh atë grumbull banaliteti qe thirret qeveri e Shqipnisë!

Për fajin tonë më saktë të Edi Rames u penalizua edhe Maqedonia ! Europa nuk desh ti lendonte shqiptaret deri ne kufijtë e turpit dhe sakrifikoi edhe komshinjtë tanë! Duhet ta kujtojmë që ky shtet para 20 vitesh ishte në luftë , i përbërë nga disa etni dhe krahasimi më të nuk na nderon shumë! Mediat po thonë Zaevi dha dorëheqje ! Mbetet për tu parë sa i vërtete do jetë lajmi megjithëse ai një gjë të tillë e pat paralajmëruar si shenje përgjumësie ndaj vendit të tij! Rama po përgatit gënjeshtrën dhe propagandën e radhës!! Ndërkohe që në mendje ka ndonjë lajm për të tërhequr vëmendjen!

Mos hapja e negociatave është gjëja më e rëndë që i ka ndodhur Shqipërisë në këto 30 vjet pluralizem! Thirrjet intelektuale që i bëhen Rames , në emër të vendit që ai sundon për tu larguar nuk funksionojnë! As gajretet folklorike që me te tallur thonë se grupi parlamentare i PS do të mblidhet për të shkarkuar Makronin ! E nëse nuk e shkarkojnë me të paren si Metën doni drejtohen komisionit te Venecias!! Nëse shqiptaret e duan vërtete Europen kanë mundësi të testojnë veten nëpërmjet reagimit! Mos hapja e negociatave ka veç një emër keq qeverisja 7 vjeçare!

Shqipëria nuk qeveriset ajo sundohet! Po kaq nëse e do Europen edhe Opozita ka mundësinë e saj! Ajo duhet të zgjohet nga pushimet “postrevolucionare” dhe të mos kërkoje largimin e Rames por ta largojë atë si përgjegjësin historik për këtë dështim me kosto për kombin!! Në mos e beftë kjo opozitë e meriton Edi Ramen si tenxherja kapakun!! Po kaq e meriton shoqëria nëse nuk reagon për ketë izolim të ri të vendit./Panorama.com.al/

