Gjekmarkaj: Po të bëhen zgjedhjet sot i fiton opozita, por Basha duhet të….

Pedagogu dhe publicisti Agron Gjekmarkaj, në një intervistë për MAPO, parashikon se nëse do të kishim zgjedhje politike sot, ato i fiton opozita. Por ai ka disa sugjerime se cfarë duhet të bëjë Basha, cilat janë hapat që duhet të hedhë.

“Nëse do të kishim zgjedhje politike tani, me siguri ato i fiton opozita. Po besoj që do të kemi zgjedhje lokale, nuk di të them, ende herët nëse ato do të bëhen në ditën e caktuar apo do të shtyhen. Opozita ka premtuar protesta pa kthim. Të shohim sa dhe si do ta kushtëzojnë ato qeverinë”, u shpreh Gjekmarkaj për Mapo.

Megjithatë, ai sheh se PD dhe sidomos Basha duhet të bëjnë disa akte.

“Basha dhe PD e kanë jetik paktin e madh me elitën e vendit. Hapjen pa komplekse. Basha duhet t’i mundë zërat që thonë se ai nuk i duron afër personalitetet e forta. Lulzim Basha do, dhe mund të jetë, një Kryeministër normal”, tha Gjekmarkaj./Gazeta Mapo/

https://gazetamapo.al/intervista-gjekmarkaj-ja-kush-i-fiton-zgjedhjet-nese-mbahen-tani/