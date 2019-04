Gjekmarkaj:S’pendohem për fjalët e mira, por Lleshaj u bë “Rilindas”

Ju sugjerojme

Në një intervistë mjaft interesante mbremë tek “Provokacija” e Mustafa Nanos, Agron Gjekmarkaj ka folur për Gjuhën Shqipe, për kulturën e historinë, dhe ka analizuar çështje si raportet e gegnishtes me normën letrare, etj. Nano e ka ngacmuar në fund Gjekmarkajn lidhur me Ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj, duke i kujtuar se publicisti e ka mbështetur në fillim dhe e ka vlerësuar, por më pas e ka sulmuar.

Gjekmarkaj nuk e mohoi se e ka pasur mik Sandër Lleshin dhe sërish beson se ai ka mbetur i ndershëm, i pakorruptuar. Por, sipas tij, zelli për t’i shërbyer Ramës, e ka shndërruar atë në ‘Rilindas’. Kjo e ndan Gjekmarkajn me Lleshin.

Sipas analistit dhe pedagogut, përdorimi i gazit kundër protestuesve, ka qënë i tepruar dhe i dënueshëm.

Pjesë nga intervista në “Provokacija”

Nano: Pjesa katolike mund të ndihet nën presion pasi në numra është e vogël, por ka një rol të madh në histori, pasi feja tjeter është e madhe në numra, nga ana tjetër ka ndjenjën e krenarisë për rolin që ka luajtur në histori. (Unë mendoj se pa katolikët s’do kishte Shqipëri) A ndjehet ky presion ndaj katolikëve?

Gjekmarkaj: Nuk ndjej se ka presion mbi katolikët, në shkollë apo në punë, ndoshta politika luan me raportet e përfaqësimit. Pikëpamja ime personale: Duhet të ishin më të përfaqësuar në institucionet shtetërore, por e rëndësishme është që ata që janë të jenë cilësor. Si katolik kultuoror them se s’ka rëndësi kush është, por duhet të jetë cilësor.

Nano: Një katolik kulturor tjetër, që ti e ke kritikuar, edhe ti edhe Marku, nuk i latë as kohë…është Aleksandër Lleshaj.

Gjekmarkaj: Jo unë në fillim e kam mbështetur, më pas e kam kritikuar.

Nano: Por e keni dërrmuar me kritika…

Gjekmarkaj: Nuk e ka dërrmuar shumë… Unë s’kam ndryshuar mendim nëse është i ndershëm apo i pandershëm, nëse është i lidhur me drogën. Unë mendoj se z. Lleshaj që e kam patur mik, është akoma i ndershëm e korrekt. Por shoh një zell e mirënjohje të tij për Edi Ramën. Unë nuk e mendoj të jetë kundër, por e kam menduar më të tërhequr, por sot shoh se statuset e tij ngjajnë me ato të zyrës së shtypit. Pikërisht për këtë i kam bërë kritikat; përshtatja, zelli që po tregon me përdorimin e gazit, apo protestën e studentëve s’më kanë lënë shije të mirë…kam menduar se do të jetë i tërhequr.

Nano: S’ka pasur dhunë nga policia në protestë

Gjekmarkaj: S’ka pasur dhunë as nga opozita, s’mund të quaj dhunë gërvishtjen, apo disa të rinj që i afrohen policisë. Përdorimi i gazit ka qenë i egër. Po kështu ndërhyrja e policisë në universitet më ka shqetësuar. Shoh një polici agresive me njerëzit e opozitës. Arrestimet pas çdo proteste, kjo të çon tek burgosja politike, burg të ndërgjegjes. Pra e kam parë ministrin e Brendshëm të përfshirë. Policia ka shumë zell…Kam menduar se Gjenerali do ishte më shumë shtetar se sa pushtetar.

Nano: Mendoj se duhet t’i jepni më shumë kohë, është njeri i ndershëm…

Gjekmarkaj: Ka kulturën që ka patur dhe ndershmërinë, por në sjelljen politike duhet kritikuar.

/Mapo.al

loading...

loading...

Etiketa: e kam patur mik