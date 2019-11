Gjendje e jashtëzakonshme në Venecia, niveli i ujit arrin 187 cm

Ju sugjerojme

Niveli i ujit për shkak të përmbytjeve dje në Venecia, kapi lartësinë e 187 centimetrave, shumë pranë rekordit të vitit 1966 kur lartësia e ujit kapi 190 centimetra.



Specialistët e inxhinierisë janë shprehur se nga përmbytjet e djeshme, Bazilika e San Marco me shumë mundësi kanë pësuar dëme të cilat për momentin është e pamundur të evidentohen.



Kryeministri i Italisë, Giuseppe Conte, tha se do të miratojnë dekretin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Venecia.



“Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme do të na lejojë që të fillojmë ndarjet e para financiare në lidhje me shpenzimet e ndihmave të para që synojnë rivendosjen e funksionalitetit të shërbimeve”, tha Conte.









Etiketa: Giuseppe Conte