Gjenerali amerikan në Tiranë: Vrasja e Soleimanit, më e rëndësishme se e Bin Laden

Gjenerali amerikan, Michael Barbero, nën komandën e të cilit para disa vitesh në Irak kanë qenë dhe trupat shqiptare tha se vrasja e gjeneralit të Iranit Qassem Soleimani ishte mjaft e rëndësishme.

Në një aktivitet në Tiranë, për sfidat e sigurisë, ai tha se vrasja e tij ishte më e rëndësishme se vrasja e Osama bin Laden, apo udhëheqësi i ISIS në Irak Abu bakr al-Baghdadi.









“Sulmi për të vrarë Qasem Soleimani ishte mjaft i rëndësishëm. Më i rëndësishëm se vrasja e Osama bin Laden apo Abu bakr al-Baghdadi. Ai ishte arkitekti i çfarëdo lloj paqëndrueshmërie.

As Hezbollah nuk do të sulmonte Izraelin nëse ai nuk do të jepte urdhrin e tij. Të gjitha sulmet e dhunshme që vinin nga shiitët ishin të udhëhequr nga Soleimani. 700 ushtarë amerikanë kanë vdekur nga këto armë që janë si rezultat i drejtimit të Qassem Soleimanit.

E kaluara e tij e bëri që të përcaktohej si një terrorist. Meqenëse ai ishte një kriminel ndërkombëtar, ai ka shkaktuar vdekjen e shumë personave të pafajshëm në atë rajon në 15 vitet e fundit. Ishte tërësisht e justifikuar dhe ne do t’i përballojmë vetë pasojat. Ai trajnonte të gjithë forcat paraushtarake.

Qassem Soleimani është deklaruar terrorist dhe nga OKB e organizatat e tjera ndërkombëtare dhe ka pasur informacione të pakundërshtueshme për lidhjen e tij ndaj sulmeve që janë bërë ndaj forcave tona dhe forcave të tjera aleate në Irak. Ai është pas Hezbollah dhe është prapa të gjithë sulmeve që ka ndodhur”, deklaroi gjenerali amerikan.

Edhe pse tha se nuk ka një rrezik për konflikt global, gjenerali Barbero tha se NATO do të reagojë ndaj çdo sulmi që mund t’i bëhet ndonjë vendi anëtar.

“Nuk mendoj se ka një konflikt global në horizont. NATO duhet të intensifikojë mbështetjen e operacioneve në Irak. NATO është një aleancë që vazhdon të jetë e rëndësishme dhe vepron në mënyrë të përshtatshme. Mendoj që NATO do të reagojë ndaj çfarëdo lloj sulmi do t’i bëhet ndonjë prej shteteve anëtarë të saj”, tha ai.