Gjermani-Holandë, kur Rijkaard pështyu dy herë Voller në ’90 (VIDEO)

Jemi në Botërorin 1990 dhe luhet Gjermani-Holandë, kurrësesi një ndeshje dosido… Inate të vjetra, rivalitet dhe më shumë se kaq. Aq sa për të shtyrë mesfushorin Frank Rijkaard që të bëjë një çmenduri! Nëse do të ndodhte në ditët e sotme, sigurisht që jehona mediatike do të ishte më e madhe, por në atë kohë gjërat ishin ndryshe…

On this day 29 years ago the Rudi Völler & Frank Rijkaard’s shampoo thread :#WorldCup90 🇮🇹 pic.twitter.com/rjRHaI2D1B — Old School Panini (@OldSchoolPanini) June 24, 2019

Luhej faza e 1/8-ve në “San Siro” të Milanos, pasi Italia organizonte Botërorin. E fituar 2-1 nga Gjermania, do të mbahet mend që dy herë Rijkaard do të pështynte sulmuesin e Gjermanisë Rudi Voller, teksa të dy do të dilnin me karton të kuq në fund.

First Chapter : pic.twitter.com/glHIQOtFGa — Old School Panini (@OldSchoolPanini) June 24, 2019

