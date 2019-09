Gjermani, shqiptari gjendet i masakruar me thikë në pyll (VIDEO)

Leichenfund in der Heide – Mann starb durch Gewalteinwirkung

Jetzt hier im Video: Es war ein grausiger Fund, den eine Spaziergängerin am Sonntagnachmittag in der Dölauer Heide machte. An einem Waldweg, unter Blättern verborgen, lag eine männliche Leiche. Kriminalpolizei und Rechtsmedizin waren bis in die Nacht hinein im Einsatz und sicherten Spuren. Im TV-Halle-Interview hat sich die Staatsanwaltschaft heute zum aktuellen Ermittlungsstand geäußert. Der Mann stammt vermutlich aus Südeuropa und wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Mehr dazu hier im Video:

