Gjermania: Zgjidhni krizën e rëndë politike, 9 kushte për negociatat

Grupet Parlamentare të Koalicionit Qeverisës CDU-CSU dhe SPD në Bundestagun Gjerman vendosën sot se për Shqipërinë nuk ka hapje të negociatave pa plotësuar 9 kushte kryesore dhe disa nënkushte të tjera.

Në krye të shqetësimit të Bundestagut gjerman është kriza politike në Shqipëri. Për herë të parë, parlamenti gjerman njeh me dokumentin e vet më të rëndësishëm që ka prodhuar për Shqipërinë se në vendin tonë ka një krizë të rëndë politike dhe se ajo duhet zgjidhur menjëherë për të mos dëmtuar negociatat.

“Shqipëria është në një krizë të rëndë politike. Bundestagu gjerman u bën thirrje me ngulm të gjitha forcave demokratike në Shqipëri që të ndërmarrin menjëherë të gjitha hapat për të kapërcyer këtë krizë sa më shpejt përmes dialogut politik, përndryshe rruga për negociatat e anëtarësimit do të vështirësohet në mënyrë të konsiderueshme,”– thuhet në dokumentin e përbashkët të partive qeverisëse të Gjermanisë, CDU/CSU dhe të SPD.

Vendimi i grupeve parlamentare të koalicionit qeverisës në Gjermani nuk ka një datë negociatash dhe kushtet për t’u plotësuar nga 7 kanë shkuar në 9. E reja e dy kushteve të Gjermanisë këtë vit është se ato lidhen drejtpërsëdrejti me problemet me zgjedhjet, përfshirë edhe ato të 30 Qershorit.

Procedime penale të shpejta për ata që janë përfshirë në blerje votash. Një vendim urgjent i Gjykatës Kushtetuese mbi ligjshmërine e votimeve të 30 Qershorit dhe nëse urdhërohet përsëritja e këtyre zgjedhjeve ato të bëhen mbi bazën e ligjit të ri zgjedhor.

Kushtet e tjera kanë të bëjnë me ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të drejtësisë si SPAK, Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë, reforma zgjedhore gjithëpërfshirëse, dënimi i zyrtarëve dhe politikanëve të lartë, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Vendimi i grupeve parlamentare të koalicionit qeverisës në Gjermani është ndryshe për Maqedoninë, për të cilën rekomandohet të nisë negociatat e anëtarësimit.

ZBARDHEN 9 KUSHTET E GJERMANISË PËR HAPJEN E NEGOCIATAVE ME SHQIPËRINË DHE SKANOHET GJENDJA NË VEND

Grupet parlamentare qeverisëse në Gjermani, kanë autorizuar Qeverinë e Kancelares Merkel që të miratojë negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë vetëm kur vendi të plotësojë 9 kushte. Kushtet janë të ndara në dy faza.

Konferenca e parë për prezantimin e grupeve të negocimit do të zhvillohet vetëm atëherë kur Qeveria Gjermane të konstatojë plotësimin e dy kushteve nga Shqipëria:

1. Vënia në punë e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë.

2. Miratimi i Reformës Zgjedhore, e cila të jetë në përputhje të plotë me rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe të sigurojë një financim transparent të partive dhe fushatave zgjedhore. Reforma duhet të bëhet në një dialog të hapur dhe gjithëpërfshirës të të gjitha forcave politike.

Konferenca e Dytë, që shënon hapjen zyrtare të negociatave, me nisjen e negocimit për kapitujt e parë, do të ndodhë vetëm kur Qeveria Gjermane të konstatojë plotësimin e shtatë kushteve të tjera nga Shqipëria:

1. Zbatimi i ligjit për reformen zgjedhore të inicuar.

2. Fillimi i procedimeve penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk u kualifikuan në procesin e vetingut për shkak të sjelljes së dënueshme.

3. Fillimi i ndjekjes penale dhe eventualisht i proceseve gjyqësore kundër atyre që lidhen me blerjen e votave në zgjedhje, dhe ndjekjen serioze dhe të shpejtë të procedimeve.

4. Angazhimi i strukturës speciale për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe aftësia e saj për të punuar.

5. Progres solid në krjimin e bilanci suksesi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjitha nivelet, përfshirë inicimin dhe proçedimet e para të përfunduara kundër nënpunësve civilë dhe politikanëve të nivelit të lartë.

6. Progres i prekshëm në reformën administrative

7. Një vendim përfundimtar për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019 nga Gjykata Kushtetuese; nëse urdhërohet përsëritja e zgjedhjeve, ato duhet të zhvillohen në bazë të ligjit të ri zgjedhor,

Bundestagu gjerman i kërkon Qeverisë Gjermane që t’i bëjë të qartë Shqipërisë, se nëse pas hapjes së negociatave të pranimit, Shqipëria vonon, pezullon ose tërheq përmbushjen e detyrimeve, atëherë negociatat e pranimit duhet të ndalojnë dhe në rast dyshimi, të ndërpriten.

Dokumenti i siguruar nga ana jonë, bën edhe një skanim sesi Budestagu e shikon gjendjen aktualisht në Shqipëri. Aty theksohen disa konstatime kryesore të grupeve parlamentare qeverisëse në Gjermani (CDU/CSU dhe SPD) lidhur me gjendjen në Shqipëri dhe më konkretisht:

1. Gjatë zbatimit të disa prioriteteve kyçe faktikisht u arrit progres, por gjithashtu ekzistojnë shumë deficite. Institucionet e reja për vetë-administrimin në fushën e drejtësisë faktikisht janë ngritur, por nuk janë akoma funksionale.

2. Kultivimi i drogës mundi të frenohej, por në vend të saj është rritur roli i Shqipërisë në trafikun e saj. Shqipëria mbetet sidoqoftë, bazë e trafikut të drogës për tregun evropian. Trafiku i drogës është rritur ndjeshëm.

3. Shqipëria është në një krizë të rëndë politike pa zgjidhjen e së cilës hapja e negociatave vështirësohet në mënyrë të konsiderueshme. Bundesatg i bën thirrje palëve politike të hedhin të gjithë hapat e mundshëm për të zgjidhur sa më shpejt krizën e rëndë politike.

