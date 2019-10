Gjest banal/ Ibra e mbyll në mënyrën më të keqe me LA Galaxy (VIDEO)

Ju sugjerojme

Zlatan Ibrahimoviç ka mbyllur aventurën e tij me Los Angeles Galaxy në kampionatin amerikan të futbollit ndoshta në mënyrën më të keqe.

Mbrëmja e lamtumirës nuk shkoi sipas parashikimeve, pasi skuadra e tij humbur 5-3 në derbin kundër Los Angeles FC duke u eliminuar nga faza e play-off.









Një disfatë që nuk është pritur aspak mirë nga sulmuesi suedez, që të gjithë irritimin ia ka treguar një tifozi, gjithmonë sipas mënyrës së tij.



Më pas, Ibrahimoviç nuk ka harrur të sulmojë ndoshta për herë të fundit drejtuesit e Ligës, me të cilët është përplasur shumë herë gjatë aventurës së tij amerikane.

“Nëse do të qëndroj këtu do të jetë mirë për MLS. Por nëse largohem, askush nuk do ta kujtojë se çfarë është ky kampionat. Të luaj këtu, për mua është njëlloj sit ë stëritem. Stadiumi është shumë i vogël për mua, pasi për të më shqetësuar duhen më shumë njerëz. Jam mësuar të luaj përballë 80 mijë tifozëve. Dhe kjo më duket si një shëtitje në park”, ka thënë Zlatan

Etiketa: Gjest banal